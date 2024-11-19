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Лига наций. Германия в гостях у Венгрии, Нидерланды против Боснии и Герцеговины

В Лиге наций пройдут матчи 6-го тура.

Сборная Германия сыграет в гостях с Венгрией, Нидерланды – с Боснией и Герцеговиной, Украина встретится на выезде с Албанией.

Лига наций

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика Лиги наций

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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