Лига наций. Германия в гостях у Венгрии, Нидерланды против Боснии и Герцеговины

В Лиге наций пройдут матчи 6-го тура.

Сборная Германия сыграет в гостях с Венгрией, Нидерланды – с Боснией и Герцеговиной, Украина встретится на выезде с Албанией.

Лига наций

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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