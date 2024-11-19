Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити» по схеме «1+1»

Пеп Гвардиола останется в «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» согласовал новый контракт с клубом. Он рассчитан на один год и содержит опцию продления еще на один сезон, сообщает The Athletic. Ожидается, что официально об этом объявят в ближайшие дни.

Действующее соглашение истекает в конце этого сезона.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити » с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 18 трофеев.