Надаль после поражения на Кубке Дэвиса: «Кажется, это был мой последний одиночный матч в карьере»

Рафаэль Надаль поделился эмоциями от поражения на Кубке Дэвиса.

Испанец уступил Ботику ван де Зандшульпу со счетом 4:6, 4:6. Ранее Надаль объявил, что этот турнир станет для него последним.

«Кажется, это был мой последний одиночный матч в карьере. С какой-то стороны хорошо, что я проиграл – я уступил в первом матче здесь и в последнем. Так что мы замкнули круг (смеется).

Надеюсь, Карлос и пара выиграют. Если бы я был капитаном команды, то, если мы выйдем в полуфинал, я бы сделал замену в одиночке и не ставил себя играть еще раз (улыбается).

Но это не мое решение, и если Давид [Феррер] захочет, чтобы я играл, я буду готов, и для этого я буду работать до конца. Если это будет не нужно, то буду болеть со скамейки за свою команду».

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