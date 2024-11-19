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Дюков о России на ЧМ-2026: «Будем реалистами, вероятность не самая высокая. Но даже после жеребьевки техническая возможность есть»

Александр Дюков признал, что Россия вряд ли выступит на ЧМ-2026.

«В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение о приостановлении нашего участия. Те решения в силе. Пока они не будут отменены, наша сборная не будет допущена к отборочным матчам.

Теоретически принять участие мы можем, жеребьевка еще не состоялась, даже после нее есть технические возможности у ФИФА и УЕФА, чтобы мы приняли участие в отборочном турнире.

Будем реалистами, вероятность [участия в чемпионате мира] не самая высокая», – сказал президент РФС.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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