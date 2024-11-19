  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус о расизме: «Я много страдал в Испании – сейчас в меньшей степени благодаря всем, кто борется. За 3 месяца посадили 3-4 человек, совершивших преступление – мы на верном пути»
35

Винисиус о расизме: «Я много страдал в Испании – сейчас в меньшей степени благодаря всем, кто борется. За 3 месяца посадили 3-4 человек, совершивших преступление – мы на верном пути»

Винисиус Жуниор отметил прогресс в борьбе с расизмом в Ла Лиге.

«За последние три месяца удалось добиться тюремного заключения для трех или четырех человек и заставить их ответить за совершенные ими преступления.

Мы на правильном пути. Я играю в Испании, где я много страдал и порой страдаю до сих пор – сейчас, конечно, в меньшей степени благодаря клубам и всем тем, кто делает все возможное для борьбы с расизмом. То же самое делает и Бразильская конфедерация футбола», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
logoВинисиус Жуниор
Федерация футбола Бразилии
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
дискриминация
расизм
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Расизм в адрес Винисиуса облачится в новые одеяния. Победит версия о том, что он раздражает и злит». Журналистка Лакомб о бразильце
9716 ноября, 08:28
Тренер Бразилии о «Золотом мяче»: «Родри заслужил победу, но лучшим в прошлом сезоне был Винисиус. Уважение бразильского народа – самая большая награда»
1613 ноября, 21:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Черчесов о Казахстане в Лиге наций: «0 очков – это эмоции, а цифры – объективный факт. С Норвегией было 200 передач и один удар, со Словенией – уже 7 ударов и 500 передач. Значит, движение есть?»
2817 минут назад
Ди Мария о класико в 2011-м и Месси: «Я боялся, что «гнома» травмируют, иначе его не остановить. Единственный способ обыграть ту «Барсу» – бить их, выводить из игры, бегать больше»
3356 минут назад
Де Йонг избежал травмы в сборной Нидерландов. Отъезд хавбека «Барсы» из сборной – мера предосторожности (As)
5сегодня, 13:44
Президент Серии А о Суперкубке Италии в Саудовской Аравии: «На Ближнем Востоке болеют футболом, более 50% населения младше 25 лет. НБА и НФЛ давно проводят игры за рубежом, результаты впечатляют»
5сегодня, 13:33
«Астон Вилла» просит клубы АПЛ отложить голосование о поправках в правила сделок со спонсорами, считая выводы суда неопределенными. В руководстве клуба сочувствуют интересам «Сити» (The Telegraph)
1сегодня, 13:20
Тюкавин получил приз «Джентльмен года»-2024
19сегодня, 13:11
Клубы АПЛ «шокировала» 7-матчевая дисквалификация Бентанкура за шутку о корейцах. В лиге считают, что случай хавбека «Тоттенхэма» сделали показательным, а извинения использовали против него
39сегодня, 12:57
Неймар купил пентхаус в Дубае за 54 млн долларов с частным лифтом для автомобилей и бассейном с панорамным видом на центр города
25сегодня, 12:56
Товарищеский матч. Россия сыграет с Сирией. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
35сегодня, 12:30
«Ямаль – самый решающий игрок в мире, нехорошо называть 17-летнего парня лучшим. Приятно, что Ламин стал мировым явлением в год, когда Мбаппе перешел в «Реал». Советник Лапорты о вингере
31сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Зинченко: «Артета велел травмированным садиться в автобус и заходить в раздевалку с сумками, чтобы сбить с толку соперников. Микель любит играть в игры!»
16 минут назад
Вальверде о 0:4 от «Барсы»: «Было очень больно. «Реал» был хуже, но это не значит, что все было плохо, просто соперник сделал все правильно»
111 минут назад
Буффон о ставках: «Для кого-то это порок, для меня – выплеск адреналина. Я не делал ничего противозаконного, никогда не ставил на «Юве», сборную и футбол. Только баскетбол и теннис»
26 минут назад
Евсеев о нападении на него и Шмарко: «Сами этих придурков скрутили, потом полиция приехала. Команда в отпуске, на тренировках это не отразится»
128 минут назад
«Батраков талантливее Измайлова. Это первый случай, когда парень настолько по-взрослому, результативно и красиво вошел в наш чемпионат». Кузьмичев о хавбеке «Локомотива»
1044 минуты назад
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «В непростые времена надо искать альтернативные источники доходов. Минздрав поменяет свою точку зрения, надеюсь»
857 минут назад
Миранчук о жизни в США: «Закупаемся в большом магазине, где все есть, готовим дома нашу еду. Обустроился, чувствую себя комфортно, семья тоже»
8сегодня, 13:31
Федерико Вальверде: «Родители работали курьерами, в хозяйственном магазине, чтобы купить мне бутсы. Они оплачивали такси, чтобы я мог добраться на тренировку, не промокнув»
5сегодня, 12:35
«Пулишич забивает, исполняет танец Трампа – США по-крупному выигрывает чемпионат мира». Лалас о праздновании вингера «Милана»
7сегодня, 12:17
«Ювентус» не планирует продавать Фаджоли в январе, «ПСЖ» также не работает над сделкой (Фабрицио Романо)
2сегодня, 11:35