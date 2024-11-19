Круговой в маске коня вышел к журналистам во время интервью Дюкова. Глава РФС отвлекся и не расслышал вопрос

Данил Круговой отвлек Александра Дюкова во время пресс-конференции.

После товарищеского матча со сборной Сирии (4:0) защитник ЦСКА и сборной России Круговой вышел к журналистам в маске коня.

В этот момент интервью давал президент РФС Александр Дюков. Отвлекшись на футболиста в необычном образе, он не расслышал вопрос журналиста с первого раза.