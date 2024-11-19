Круговой в маске коня вышел к журналистам во время интервью Дюкова. Глава РФС отвлекся и не расслышал вопрос
Данил Круговой отвлек Александра Дюкова во время пресс-конференции.
После товарищеского матча со сборной Сирии (4:0) защитник ЦСКА и сборной России Круговой вышел к журналистам в маске коня.
В этот момент интервью давал президент РФС Александр Дюков. Отвлекшись на футболиста в необычном образе, он не расслышал вопрос журналиста с первого раза.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Руслана Истилеева
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости