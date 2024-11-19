Надаль впервые за 20 лет проиграл одиночный матч на Кубке Дэвиса – возможно, он был последним в его карьере
Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 4:6, 4:6.
Испанец провел 31 одиночный матч на турнире в карьере – из них он выиграл 29. До этой встречи он проиграл на Кубке Дэвиса только Иржи Новаку в 2004-м.
Надаль – пятикратный чемпион Кубка Дэвиса. Он выигрывал турнир в составе команды Испании в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м.
Надаль завершит карьеру после выступления в Кубке Дэвиса-2024.
11 моментов величия Рафаэля Надаля
Каким был Надаль в первый год в туре – детское лицо, победа над Федерером, первый титул
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости