Надаль впервые за 20 лет проиграл одиночный матч на Кубке Дэвиса – возможно, он был последним в его карьере

Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандшульпу в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 4:6, 4:6.

Испанец провел 31 одиночный матч на турнире в карьере – из них он выиграл 29. До этой встречи он проиграл на Кубке Дэвиса только Иржи Новаку в 2004-м.

Надаль – пятикратный чемпион Кубка Дэвиса. Он выигрывал турнир в составе команды Испании в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м.

Надаль завершит карьеру после выступления в Кубке Дэвиса-2024.

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