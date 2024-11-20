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Дьокереш обогнал Холанда и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций. Роналду разделил 4-е место с Шешко

Лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций стал Виктор Дьокереш.

Нападающий сборной Швеции за шесть игр осенью забил 9 голов. Сегодня благодаря покеру в ворота Азербайджана он опередил Эрлинга Холанда (Норвегия), у которого 7 мячей.

Третьим в списке стал Рэзван Марин (Румыния), а 4-е место разделили Криштиану Роналду (Португалия) и Беньямин Шешко (Словения).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoВиктор Дьокереш
logoКриштиану Роналду
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Румынии по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Словении по футболу
logoСборная Португалии по футболу
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