Дьокереш обогнал Холанда и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций. Роналду разделил 4-е место с Шешко

Лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций стал Виктор Дьокереш.

Нападающий сборной Швеции за шесть игр осенью забил 9 голов. Сегодня благодаря покеру в ворота Азербайджана он опередил Эрлинга Холанда (Норвегия ), у которого 7 мячей.

Третьим в списке стал Рэзван Марин (Румыния ), а 4-е место разделили Криштиану Роналду (Португалия ) и Беньямин Шешко (Словения ).