Месси повторил рекорд по передачам на уровне сборных – 58. Столько же у Донована
Лионель Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных.
Сборная Аргентины переиграла команду Перу (1:0) в игре квалификации ЧМ-2026.
Победный мяч на 53-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Лионеля Месси.
Месси повторил рекорд по количеству голевых передач в составе сборных – на его счету их 58. Столько же голевых пасов сделал Лэндон Донован в составе сборной США.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Перу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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