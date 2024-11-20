Месси повторил рекорд по передачам на уровне сборных – 58. Столько же у Донована

Лионель Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных.

Сборная Аргентины переиграла команду Перу (1:0) в игре квалификации ЧМ-2026.

Победный мяч на 53-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Лионеля Месси .

Месси повторил рекорд по количеству голевых передач в составе сборных – на его счету их 58. Столько же голевых пасов сделал Лэндон Донован в составе сборной США .

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Перу.