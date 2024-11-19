Тренер фигуристки Понтелеенко о допинге у спортсменки: «Без комментариев, я это вообще комментировать не буду»
Тренер Надежды Понтелеенко отказался комментировать информацию о допинге у фигуристки.
«Без комментариев, я это вообще комментировать не буду», — заявил Олег Татауров.
Ранее журналисты Влад Жуков и Дмитрий Кузнецов сообщили, что 15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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