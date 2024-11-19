Мартино увольняется из «Интер Майами» по личным причинам

У «Интер Майами» будет новый главный тренер.

GiveMeSport сообщает, что Херардо Мартино принял решение покинуть свою нынешнюю должность. Это связано с личными причинами.

«Интер Майами » в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф.

Мартино возглавлял команду с 2023 года. Под его руководством «Интер» выиграл Кубок лиг – ежегодный североамериканский турнир, проводящийся между клубами МЛС и чемпионата Мексики.