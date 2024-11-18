Лыжи. Кубок Хакасии. Кулешова, Истомина, Крупицкая, Пантрина, Пеклецова, Горбунова пробегут классическую «разделку» на 5 км
19 ноября на Кубке Хакасии лыжницы пробегут классическую «разделку» на 5 км.
Лыжные гонки
Кубок Хакасии
Вершина Теи
5 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
Начало – 7:00 по московскому времени.
Старт-лист
103. Екатерина Мегедь
104. Анастасия Доценко
105. Анастасия Игнатьева
106. Ольга Сергеева
107. Алена Баранова
108. Анастасия Кулешова
110. Евгения Крупицкая
115. Алеся Рушенцева
117. Ольга Жолудева
118. Алина Пеклецова
119. Анастасия Фалеева
121. Дарья Непряева
122. Лидия Горбунова
123. Олеся Ляшенко
124. Анастасия Прокофьева
125. Арина Перевозчикова
126. Елизавета Пантрина
130. Екатерина Никитина
132. Елизавета Маслакова
134. Арина Каличева
136. Екатерина Смирнова
138. Мария Истомина
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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