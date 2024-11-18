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Лыжи. Кубок Хакасии. Кулешова, Истомина, Крупицкая, Пантрина, Пеклецова, Горбунова пробегут классическую «разделку» на 5 км

19 ноября на Кубке Хакасии лыжницы пробегут классическую «разделку» на 5 км.

Лыжные гонки

Кубок Хакасии

Вершина Теи

5 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

Начало – 7:00 по московскому времени.

Старт-лист

103. Екатерина Мегедь

104. Анастасия Доценко

105. Анастасия Игнатьева

106. Ольга Сергеева

107. Алена Баранова

108. Анастасия Кулешова

110. Евгения Крупицкая

115. Алеся Рушенцева

117. Ольга Жолудева

118. Алина Пеклецова

119. Анастасия Фалеева

121. Дарья Непряева

122. Лидия Горбунова

123. Олеся Ляшенко

124. Анастасия Прокофьева

125. Арина Перевозчикова

126. Елизавета Пантрина

130. Екатерина Никитина

132. Елизавета Маслакова

134. Арина Каличева

136. Екатерина Смирнова

138. Мария Истомина

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Анастасия Доценко
logoАнастасия Кулешова (Седова)
Кубок Хакасии
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoМария Истомина
Екатерина Смирнова
Ольга Сергеева
logoАлена Баранова
logoАнастасия Фалеева
Екатерина Мегедь
Анастасия Игнатьева
logoАнастасия Прокофьева (Рыгалина)
logoДарья Непряева
logoЕвгения Крупицкая
Ольга Жолудева
Арина Перевозчикова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Алеся Рушенцева
Олеся Ляшенко
Алина Пеклецова
Екатерина Никитина
Елизавета Маслакова
Арина Каличева
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