Татауров о Понтелеенко: «У нее проблема с шумами в сердце, врачи не допускали и не допускают ее до тренировок»
Татауров заявил, что Понтелеенко пропускает сезон из-за проблем с сердцем.
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест.
«Допинг? Без комментариев.
У нее проблема с шумами в сердце, врачи не допускали и не допускают ее до тренировок», – сказал Олег Татауров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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