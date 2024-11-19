Татауров о Понтелеенко: «У нее проблема с шумами в сердце, врачи не допускали и не допускают ее до тренировок»

Татауров заявил, что Понтелеенко пропускает сезон из-за проблем с сердцем.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что 15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко сдала положительный допинг-тест.

«Допинг? Без комментариев.

У нее проблема с шумами в сердце, врачи не допускали и не допускают ее до тренировок», – сказал Олег Татауров .