Виктор Дьокереш уже забил больше, чем лучший бомбардир 2023 года.

Сегодня форвард сборной Швеции отметился покером в игре против Азербайджана в Лиге наций . Он отличился на 26-й, 37-й, 58-й и 70-й минутах.

В общей сложности Дьокереш забил 58 голов в 2024 году. 10 – в составе национальной команды, остальные – за «Спортинг».

В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей , чтобы стать лучшим бомбардиром года.