Дьокереш забил 58 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами
Виктор Дьокереш уже забил больше, чем лучший бомбардир 2023 года.
Сегодня форвард сборной Швеции отметился покером в игре против Азербайджана в Лиге наций. Он отличился на 26-й, 37-й, 58-й и 70-й минутах.
В общей сложности Дьокереш забил 58 голов в 2024 году. 10 – в составе национальной команды, остальные – за «Спортинг».
В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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