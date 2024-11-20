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Лаутаро догнал Марадону по числу голов за сборную Аргентины (32). Они делят 5-е место в списке лучших бомбардиров команды

Лаутаро Мартинес догнал Диего Марадону по числу голов за сборную Аргентины.

27-летний форвард забил единственный мяч в матче квалификации ЧМ-2026 с Перу (1:0). 

По данным Федерации футбола Аргентины, Лаутаро (70 игр и 32 гола за сборную) догнал Диего Марадону по числу голов в составе национальной команды. 

Они делят 5-е место среди лучших бомбардиров в истории аргентинской сборной. Выше идут Лионель Месси (112 голов), Габриэль Батистута (54), Серхио Агуэро (42) и Эрнан Креспо (35). Лаутаро обошел Гонсало Игуаина (31). 

Отметим, что по данным некоторых других источников, у Марадоны 34 мяча в 91 матче за сборную – в таком случае ему засчитываются голы в матчах аргентинцев против сборной мира в 1979 году и сборной ирландской лиги в 1980-м. 

Фото: сайт Федерации футбола Аргентины. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Федерации футбола Аргентины
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