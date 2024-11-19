Буффон назвал Неймара самым сложным соперником: «Он должен был выиграть пять «Золотых мячей» за то, каким был игроком и человеком»

Джанлуиджи Буффон назвал Неймара самым сложным соперником.

– Кто был самым сильным соперником, против которого вы играли?

– Я играл против трех поколений, как я могу выбрать? Зидан, Роналдо , Месси , Криштиану Роналду , Иньеста ...

– Выберите одного.

– Неймар. За то, каким он был игроком и человеком, он должен был выиграть пять «Золотых мячей», – сказал бывший вратарь «Ювентуса ».