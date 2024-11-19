Буффон назвал Неймара самым сложным соперником: «Он должен был выиграть пять «Золотых мячей» за то, каким был игроком и человеком»
Джанлуиджи Буффон назвал Неймара самым сложным соперником.
– Кто был самым сильным соперником, против которого вы играли?
– Я играл против трех поколений, как я могу выбрать? Зидан, Роналдо, Месси, Криштиану Роналду, Иньеста...
– Выберите одного.
– Неймар. За то, каким он был игроком и человеком, он должен был выиграть пять «Золотых мячей», – сказал бывший вратарь «Ювентуса».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere della Sera
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