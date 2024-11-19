98,1% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки (The Athletic)

Более 98% игроков НХЛ хотят, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки.

The Athletic провел анонимный опрос хоккеистов НХЛ. Они должны были ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Алекс Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых голов?»

В опросе приняли участие 156 игроков. 98,1% хоккеистов ответили положительно.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).