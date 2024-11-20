Подколзин сделал 2 передачи и сыграл рекордные в сезоне 16:04 с «Оттавой». Макдэвид забил гол после паса Василия в 1-м периоде
Василий Подколзин набрал два очка в матче с «Оттавой».
«Эдмонтон» обыграл «Сенаторс» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард «Ойлерс» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами при полезности «плюс 2».
В первом периоде Подколзин сделал голевой пас на дальнюю штангу Коннору Макдэвиду.
Также россиянин провел на льду 16:04 (1:29 – в меньшинстве) – это его лучшее игровое время в нынешнем сезоне. Василий также нанес один бросок и провел два силовых приема.
В этом сезоне Подколзин набрал 5 (0+5) очков в 20 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости