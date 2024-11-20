Подколзин сделал 2 передачи и сыграл рекордные в сезоне 16:04 с «Оттавой». Макдэвид забил гол после паса Василия в 1-м периоде

Василий Подколзин набрал два очка в матче с «Оттавой».

«Эдмонтон » обыграл «Сенаторс» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Российский форвард «Ойлерс» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами при полезности «плюс 2».

В первом периоде Подколзин сделал голевой пас на дальнюю штангу Коннору Макдэвиду .

Также россиянин провел на льду 16:04 (1:29 – в меньшинстве) – это его лучшее игровое время в нынешнем сезоне. Василий также нанес один бросок и провел два силовых приема.

В этом сезоне Подколзин набрал 5 (0+5) очков в 20 матчах чемпионата.