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  • Подколзин сделал 2 передачи и сыграл рекордные в сезоне 16:04 с «Оттавой». Макдэвид забил гол после паса Василия в 1-м периоде
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Подколзин сделал 2 передачи и сыграл рекордные в сезоне 16:04 с «Оттавой». Макдэвид забил гол после паса Василия в 1-м периоде

Василий Подколзин набрал два очка в матче с «Оттавой».

«Эдмонтон» обыграл «Сенаторс» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Ойлерс» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами при полезности «плюс 2».

В первом периоде Подколзин сделал голевой пас на дальнюю штангу Коннору Макдэвиду.

Также россиянин провел на льду 16:04 (1:29 – в меньшинстве) – это его лучшее игровое время в нынешнем сезоне. Василий также нанес один бросок и провел два силовых приема.

В этом сезоне Подколзин набрал 5 (0+5) очков в 20 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoВасилий Подколзин
logoЭдмонтон
logoОттава
logoКоннор Макдэвид
logoНХЛ
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