Капризов сделал дубль и признан 1-й звездой матча с «Сент-Луисом». Форвард «Миннесоты» идет 2-м в гонке бомбардиров – 33 очка в 18 играх

Кирилл Капризов сделал дубль в матче против «Сент-Луиса».

«Миннесота » обыграла «Блюз» (4:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой матча. Он сделал дубль в третьем периоде встречи, вторую шайбу хоккеист забросил в пустые ворота.

Нападающий также заработал показатель полезности «плюс 2» и нанес четыре броска по воротам при игровом времени 21:58 (2:32 – в большинстве).

Капризов набрал 33 (13+20) очка в 18 матчах текущего сезона. Он идет вторым в гонке бомбардиров НХЛ , уступая один балл Нэтану Маккиннону.