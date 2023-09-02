Федотов сыграл за ЦСКА, «Ак Барс» взял Кубок Открытия, в Европе закрылось трансферное окно, жеребьевка ЛЕ, «Фишт» не годится для футбола и другие новости

1. «Ак Барс» победил ЦСКА в 1-м матче регулярного сезона КХЛ. Казанцы в 3-й раз выиграли Кубок Открытия, разделив с «Динамо» 1-е место по числу побед.

Впрочем, главным событием матча стало участие в нем отстраненного вратаря Ивана Федотова. Голкипер вышел на игру с первых минут, а на раскатке игроки ЦСКА появились в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона «Эспаньола». Международная федерация хоккея (ИИХФ) тут же оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков и пригрозила дополнительными санкциями, если Федотов продолжит играть. НХЛ заявила, что продолжит уважать контракты игроков в КХЛ.

2. В топ-5 лиг Европы закрылось трансферное окно. Что успели клубы в пятницу?

«Ман Сити» продал «Челси» Коула Палмера за 40+5 млн фунтов и подписал хавбека «Вулвс» и сборной Португалии Матеуша Нунеша за 53 млн фунтов. «Барселона» отправила Фати в аренду в «Брайтон», а Лангле – в «Астон Виллу», взамен арендовав Феликса у «Атлетико» и Канселу у «Сити». «МЮ» купил вратаря «Фенербахче» и сборной Турции Байындыра, заключил контракт с Джонни Эвансом и арендовал Амрабата, а Мэйсона Гринвуда отдал в аренду «Хетафе». «Ливерпуль» подтвердил трансфер Гравенберха из «Баварии» за 34 млн фунтов, «ПСЖ» приобрел Коло-Муани за рекордные для «Айнтрахта» 95 млн евро, а Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в берлинский «Унион».

ЦСКА объявил о трансфере бразильского защитника Хелвена, который взял 2-й номер, а «Спартак» отправил в аренду Шамара Николсона и Кейта Бальше – в «Клермон» и «Эспаньол» соответственно. Узнать о других трансферах можно тут.

3. US Open. Аслан Карацев уступил Бену Шелтону в третьем круге, получив баранку в четвертом сете.

В женской сетке Ига Швентек и Каролин Возняцки вышли в 4-й круг, Елена Рыбакина проиграла Соране Кырсте.

4. «Милан» обыграл «Рому» в гостях – 2:1. Жиру и Леау забили за «россонери», Фикайо Томори удалили за 2 желтые, а Спинаццола отыграл один мяч на 93-й, однако этого римлянам не хватило.

5. «Сочи» на месяц рекомендовано приостановить игры на «Фиште» из-за качества газона. Первый матч со «Спартаком» может пройти в Москве.

6. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Ливерпуль» сыграет с «Тулузой», «Байер» встретится с «Карабахом», «Аякс», «Марсель» и «Брайтон» – в одной группе. На групповом этапе Лиги конференций «Фиорентина» Кокорина сыграет с «Ференцварошем», а «Айнтрахт» – с ПАОК Оздоева.

7. Чемпионат мира по баскетболу-2023. Канада проиграла Бразилии, США были сильнее Черногории, Латвия победила Испанию.

8. МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх, пишет The Indian Express.

9. Фигуристке Камиле Валиевой в марте присвоили звание мастера спорта международного класса. В феврале 2022-го она получила звание ЗМС.

10. Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте извинился за аплодисменты в адрес Луиса Рубиалеса, отказавшегося уйти в отставку после поцелуя с Эрмосо.

11. Футбольная сборная Россия подтвердила, что сыграет два матча c олимпийской сборной Египта – 7 и 11 сентября в Суэце.

12. Федерация фехтования Украины обратилась в МОК с жалобой на бездействие FIE в деле Ольги Харлан.

13. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Италии-2023 и был 5-м во второй, где первенствовал Карлос Сайнс из «Феррари». А вот Серхио Перес попал в аварию в конце второй практики.

14. «Боруссия» Дортмунд в стартовом матче 3-го тура Бундеслиги упустила победу над «Хайденхаймом» (2:2), ведя 2:0 к 15-й минуте. Кляйндинст сравнял с пенальти на 82-й.

15. Американский блогер пришел на матч «Интер Майами» Месси в футболке Португалии с табличкой «Роналду лучше». На стадион его не пустили.

16. «Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «ПСЖ» – 8-й, «МЮ» – 15-й.

Цитаты дня.

Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»

Инфантино о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Этого не должно было случиться. Мы должны поддерживать женщин и женский футбол, отстаивать истинные ценности»

Андрей Назаров: «Показывать унылый футбол на федеральном ТВ вместо топ-матчей КХЛ нецелесообразно. Путин любит хоккей, играет в него»

Альберт Риера: «Если русский что-то обещает, он всегда выполнит. Этот народ очень горд и держит слово. Но почему они не улыбаются постоянно?»

Морозов о Федотове: «Решение ИИХФ ущемляет его конституционные права. Генпрокуратура обязала допустить Ивана до участия в соревновании»

Вайцеховская о фигурном катании: «Вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, начал стремительно превращаться в «Дом-2»

Федоров о деле Федотова: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться»

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