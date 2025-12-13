Каталонский журналист об отмене гола «Барсы» из-за офсайда: «Какой позор! Судья рисует линию, где ему вздумается. Рассказывают про Негрейру, а нас грабят снова и снова»
Каталонский журналист Жота Жорди возмущен отменой гола «Барселоны» в матче с «Осасуной» (2:0).
На 23-й минуте нападающий каталонцев Ферран Торрес забил после подачи Маркуса Рэшфорда. Однако главный арбитр Адриан Кордеро Вега после подсказки видеоассистентов отменил гол, поскольку Рафинья находился в офсайде при розыгрыше углового, с которого началась атака.
«Какой позор!!! Судья ВАР из технического комитета Мадрида показывает нам это изображение, чтобы доказать, что в моменте с голом Феррана было вне игры. Он рисует линию там, где ему вздумается!!!! 😂😂😂 Разве она не должна быть ровной и совпадать с линией поля?
Дель Серро, из технического комитета судей Мадрида, находясь на ВАР, утверждает, что это – офсайд. Лига сфальсифицирована, пока вам рассказывают про Негрейру. Нас снова и снова грабят, – написал Жорди, эксперт El Chiringuito TV.