«Барселона» отдала Фати в аренду «Брайтону» без права выкупа. Клуб АПЛ покроет 80% зарплаты
Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати перешел в «Брайтон».
Клуб АПЛ арендовал 20-летнего вингера на сезон-2023/24 без права выкупа.
Ранее сообщалось, что «Брайтон» будет платить Фати 80% зарплаты в аренде.
Ансу – воспитанник «Барсы», он дебютировал за клуб в 2019 году в 16 лет. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в ла Лиге, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Статистика игрока сборной Испании – здесь.
Фото: brightonandhovealbion.com
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Молодец, что решил рискнуть и переехать.
Главное, чтобы вернул свою уверенность и не сломался.
Ставит во главу свои достижения выше командных. Это было видно каждый раз когда он выходя на поле после травмы только пытался забить гол-любой ценой. До результата команды ему было начихать.
Увидеть эту черту характера у игрока можно было.
Но конечно всегда проще говорить опосля, поэтому уж как получилось.