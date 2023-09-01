«Барселона» отдала Фати в аренду «Брайтону» без права выкупа. Клуб АПЛ покроет 80% зарплаты

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу трансферы Брайтон Ансу Фати Футбол

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати перешел в «Брайтон».

Клуб АПЛ арендовал 20-летнего вингера на сезон-2023/24 без права выкупа.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» будет платить Фати 80% зарплаты в аренде.

Ансу – воспитанник «Барсы», он дебютировал за клуб в 2019 году в 16 лет. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в ла Лиге, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Статистика игрока сборной Испании – здесь.

Фото: brightonandhovealbion.com

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70 комментариев

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Bernd Leno
Ответ blaugrana_man
Мессизаменитель пошёл по наклонной) а ведь можно было продать его в маню за 150 в 2021 и сохранить Месси в команде, но гений на президенте как обычно всё перепутал)
Задним числом именно так всё и выглядит, а на тот момент сколько хейта бы словил Лапорта (или ещё Бартомеу?), сказали бы что гонится за сиюминутными результатами в ущерб долгосрочному развитию
+91
-4
+87
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Кирилл
Удачи Фати в Англии !
Молодец, что решил рискнуть и переехать.

Главное, чтобы вернул свою уверенность и не сломался.
+74
-2
+72
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blaugrana_man
Мессизаменитель пошёл по наклонной) а ведь можно было продать его в маню за 150 в 2021 и сохранить Месси в команде, но гений на президенте как обычно всё перепутал)
+92
-43
+49
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Bazilic
Ответ blaugrana_man
Мессизаменитель пошёл по наклонной) а ведь можно было продать его в маню за 150 в 2021 и сохранить Месси в команде, но гений на президенте как обычно всё перепутал)
Какой же бред. Кто знал, что Манди из Бетиса его сломает? Это должен был предвидеть президент клуба?
+46
-5
+41
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Rus Donskoy
главное чтобы не стал Крикичом
+19
-1
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Muhammad Juraev
Ответ SWAGG
барса гении раз думают, что после года сидения под митомой фати взлетит в цене и принесет хоть какие то деньги😅👍
В противном случае отдадут Фиорентине бесплатно как это было с Йовичем)
+20
-6
+14
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qzs4gc4x85
Удачи
+8
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+8
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Серый
Ответ Rus Donskoy
главное чтобы не стал Крикичом
Ему ещё пахать до уровня Бояна
+9
-1
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Экспертное мнение
Всё равно оказался в Лиге Европы, жестоко
+6
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Emin Muhammetgulyyew
А ведь когда-то его называли преемником Месси
+5
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Rahym Hommadow
Удачи Парню 20 лет не катастрофа чтоб начать заново и главное не получит Апл травму 👍
+4
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QWertY
Будет сидеть под Митома. Лучше бы перешел в клуб попроще
+13
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Очевидное невероятное
Ответ Rus Donskoy
главное чтобы не стал Крикичом
👍))
+4
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<CRISTIANO>
Главное, чтобы без травм и чтобы дали играть.
+4
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Очевидное невероятное
малыш не подведи мировое сообщество)
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Нефанатик
Ответ blaugrana_man
Мессизаменитель пошёл по наклонной) а ведь можно было продать его в маню за 150 в 2021 и сохранить Месси в команде, но гений на президенте как обычно всё перепутал)
В МЮ конечно клоуны сидят, но не до такой степени что бы за сопляка платить 150 млн
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Vasilii Naymov
ещё один рыцаг ? А так конечно удачи парню , надеюсь в Англии окончательно не сломают
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IRON MAN
Ответ Bernd Leno
Задним числом именно так всё и выглядит, а на тот момент сколько хейта бы словил Лапорта (или ещё Бартомеу?), сказали бы что гонится за сиюминутными результатами в ущерб долгосрочному развитию
Вот вот. Тогда это выглядело как сейчас продать Гави/Педри.
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Том Хлебников
Ответ Abdul Aziz
думаешь Фати настолько плох, что будет сидеть под средним игроком?
Митома средний?Ты явно не смотрел матчи Брайтона
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leon01
Жаль что травмы не дали ему полностью раскрыться в барсе, паренёк то талантливый, ну вот так вслед за асенсио
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Бронислав Каминский
Интересно,кто теперь осмелится взять десятый номер?)Феликс,что ли
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truboprovodchik2019
Ответ red hikkikomori
Там лишь слухи были, а фаны Барселоны до сих пор выдают это за реальный интерес
о да, ведь в мю сидят известные спецы, не они же по 100 лимонов отдали за Санчо с Антони
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Мурад Сабиев
Ответ Bazilic
Какой же бред. Кто знал, что Манди из Бетиса его сломает? Это должен был предвидеть президент клуба?
Травма повлияла, бесспорно. Но характер его и его отца-агента говенный.
Ставит во главу свои достижения выше командных. Это было видно каждый раз когда он выходя на поле после травмы только пытался забить гол-любой ценой. До результата команды ему было начихать.
Увидеть эту черту характера у игрока можно было.
Но конечно всегда проще говорить опосля, поэтому уж как получилось.
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Jovid Mirzoev
Вот и замена Месси с 10 ой в спине...
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Как жаль что такой талант загубили травмы даже не дав нормально заиграть на взрослом уровне.
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