«Барселона» отдала Фати в аренду «Брайтону» без права выкупа. Клуб АПЛ покроет 80% зарплаты

Атакующий полузащитник «Барселоны» Ансу Фати перешел в «Брайтон».

Клуб АПЛ арендовал 20-летнего вингера на сезон-2023/24 без права выкупа.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» будет платить Фати 80% зарплаты в аренде.

Ансу – воспитанник «Барсы», он дебютировал за клуб в 2019 году в 16 лет. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в ла Лиге, забил 7 голов и сделал 3 ассиста. Статистика игрока сборной Испании – здесь.

Фото: brightonandhovealbion.com

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