«ПСЖ» сыграет с «Фламенго» за Межконтинентальный кубок 17 декабря в Катаре
«ПСЖ» сыграет с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.
«ПСЖ» встретится с «Фламенго» в решающем матче за Межконтинентальный кубок. Игра состоится 17 декабря в Эр‑Райяне, Катар.
В полуфинале бразильский клуб обыграл египетский «Пирамидс» со счетом 2:0.
«ПСЖ» получил право сыграть в финале как действующий победитель Лиги чемпионов.
Напомним, что ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.
Что делать с Хаби Алонсо?30216 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости