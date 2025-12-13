«ПСЖ» сыграет с «Фламенго» за Межконтинентальный кубок 17 декабря в Катаре

«ПСЖ» сыграет с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» встретится с «Фламенго » в решающем матче за Межконтинентальный кубок . Игра состоится 17 декабря в Эр‑Райяне, Катар.

В полуфинале бразильский клуб обыграл египетский «Пирамидс » со счетом 2:0.

«ПСЖ » получил право сыграть в финале как действующий победитель Лиги чемпионов .

Напомним, что ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.