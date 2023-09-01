ЦСКА объявил о трансфере Хелвена. Защитник подписал контракт до 2028-го и взял 2-й номер – под ним играл Марио

ЦСКА приобрел бразильского защитника Хелвена.

22-летний футболист заключил с московской командой контракт сроком до лета 2028 года. Он взял 2-й номер, под которым выступал Марио Фернандес.

принадлежал « » с 2019 года. В 2023-м на его счету 15 игр в высшей лиге Бразилии и 4 голевых паса.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/pfccskamoscow

Головной «Ред Булл» запретил сделку с ЦСКА. Хотя с бразильским клубом трансфер защитника согласовали

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку