ЦСКА объявил о трансфере Хелвена. Защитник подписал контракт до 2028-го и взял 2-й номер – под ним играл Марио

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Атлетико Паранаэнсе Хелвен Футбол

ЦСКА приобрел бразильского защитника Хелвена.

22-летний футболист заключил с московской командой контракт сроком до лета 2028 года. Он взял 2-й номер, под которым выступал Марио Фернандес.

Хелвен принадлежал «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. В 2023-м на его счету 15 игр в высшей лиге Бразилии и 4 голевых паса.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/pfccskamoscow

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73 комментария

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Serge Vendino
Ответ Groznyi2024
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Из-за трёх бразильцев?
+64
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Кирилл
Надеюсь, напишет новую главу 2-го номера в ЦСКА !

Добро пожаловать домой, Келлвен !
Именно так его зовут, судя по телеграмм-каналу ЦСКА )
+58
-4
+54
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Evgeny Trifonov
Ответ Groznyi2024
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Мантуан, Ренан, Ду Кейрос выписаны из бразильцев?)
+31
-2
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Serge Vendino
Ответ Groznyi2024
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Ренан, Родригао, Дуглас, Вендел, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан и Марио. И Малком только ушел. Помочь посчитать?
+22
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MarkAntoniy
Ну наконец-то хорошие новости подъехали! Добро пожаловать!❤💙
+19
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Кирилл
Ответ Groznyi2024
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Вы сравниваете 3 бразильцев в составе ЦСКА с 8-ю в составе Зенита ?)

Это правда выглядит как «в чужом глазу соринку увидите, а в своем и бревно не заметите»
+15
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stvol927
прекрасный ответ Марио....
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RBChannel
Хорошее усиление. Высказывал свое мнение по нему здесь.

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rbchannel/3185458.html?sl=1

Интересует сейчас больше переход Жуниньо. Если в Краине, то там так: игрок хочет к нам, его агент хочет, РББригантино хочет, ЦСКА хочет. Ищут варианты :))
Следим 🍿
+12
-4
+8
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OrganicChemist
Ответ Groznyi2024
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Мантуан, Родригао, Ренан, Ду Кейрос - это не бразильцы? Да и Клаудиньо с Марио тоже. Русские же
+8
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Serge Vendino
Ответ Groznyi2024
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Всем больше нравится смотреть на своих воспитанников, если они дорастают до топ уровня. Но если уж на то пошло, 3 бразильца по сравнению с 8 - это действительно другое.
+8
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Streetbor
даже без фото с Бабаевым верю в подписание)) Удачи Кельвину)
+6
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Aleksandr Dubovik
Крутая презентация, с отсылкой к одному ветреному бразильцу/россиянину )
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reddhorse
Ответ Groznyi2024
ты прекрасно знаешь, что я о том, что Лодыгин лучше Ииигаря, а Смола бразила
Почему-то хочется минусовать каждый ваш пост под этой новостью.
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aksemike
Прекрасные новости! В целом состав усилен, осталось только ждать как проявят себя новички и молодежь, потенциал у команды и игроков огромный. Надеюсь Федотов слепит из них конфетку, как он это умеет
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Сергей Лимонников
Ответ Fiodor Siljanov
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Третий раз напиши
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RBChannel
Ответ Александр Мальков
Ещё то трансферы на вход будут или на этом всё?
Будут. 2-3 точно.
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ilmir84
Ответ Fiodor Siljanov
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забудьте Фукса, его уже не вернут в команду. есть Роша и Мойзес, в атаке и защите вполне отличные классные исполнители. Фукса за 2,5 года так и не раскусили что за фрукт. Надеюсь Хелвен игрок на левый фланг? Иначе куда Гайича девать? жаль что другой бразилец сорвался из-за политики Ред Булла
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Antuash
Ответ Сергей Лимонников
Вас че там в грозном математике не учат?
Учат, причём так хорошо, что они егэ на 103 балла сдают
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Stefen
Ответ Babusya
Вообще-то, Келвен. Добро пожаловать в семью, удачи!
Будто профессионалам со спортса это интересно. Они до сих пор пишут Здьелар....А вы тут про новичка
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Babusya
Вообще-то, Келвен. Добро пожаловать в семью, удачи!
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Shadow1882
Ответ RBChannel
Вы знаете как правильно его произносить? Я просто писал через «К», но я не знаю испанского и португальского. Многие говорят через «Х». Так что нужно мнение людей, которые в теме. Мне было бы интересно.
Сомневаюсь, что у игроков не уточняют их собственные фамилии перед нанесением букв на футболку и заявки в РПЛ
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OrganicChemist
Ответ Serge Vendino
Всем больше нравится смотреть на своих воспитанников, если они дорастают до топ уровня. Но если уж на то пошло, 3 бразильца по сравнению с 8 - это действительно другое.
Этому товарищу объяснять что-то сродни с каменной статуей разговаривать. У него Смольников лучше Фернандеса, а Лодыгин - Акинфеева
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Артем Гладских
Ответ kovfun-barrios
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почему? клуб хороший , амбициозный. Да , и в рпл нужны клубы как акрон, и клубыл как ЦСКА.
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OrganicChemist
Ответ Groznyi2024
Все так. Лодыгин первым из российских вратарей затащил больше 12 сухих матчей в ЛЧ. Ну а Смола был топовым латералем на пике
Очень хорошо, что ты согласен с первым предложением в том, комментарии, на который ты ответил. Это первый и верный путь к твоему здоровью
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Алексей Васильев
Ответ Streetbor
даже без фото с Бабаевым верю в подписание)) Удачи Кельвину)
Фото с Бабаевым вообще топ)))
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