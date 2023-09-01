ЦСКА объявил о трансфере Хелвена. Защитник подписал контракт до 2028-го и взял 2-й номер – под ним играл Марио
ЦСКА приобрел бразильского защитника Хелвена.
22-летний футболист заключил с московской командой контракт сроком до лета 2028 года. Он взял 2-й номер, под которым выступал Марио Фернандес.
Хелвен принадлежал «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. В 2023-м на его счету 15 игр в высшей лиге Бразилии и 4 голевых паса.
Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Фото: t.me/pfccskamoscow
Головной «Ред Булл» запретил сделку с ЦСКА. Хотя с бразильским клубом трансфер защитника согласовали
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Добро пожаловать домой, Келлвен !
Именно так его зовут, судя по телеграмм-каналу ЦСКА )
Это правда выглядит как «в чужом глазу соринку увидите, а в своем и бревно не заметите»
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rbchannel/3185458.html?sl=1
Интересует сейчас больше переход Жуниньо. Если в Краине, то там так: игрок хочет к нам, его агент хочет, РББригантино хочет, ЦСКА хочет. Ищут варианты :))
Следим 🍿