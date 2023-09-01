US Open. 3-й круг. Карацев сыграет с Шелтоном, Джокович встретится с Дьере

Теги Новак Джокович US Open результаты ATP Аслан Карацев Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Теннис

Аслан Карацев сыграет с Беном Шелтоном в третьем круге US Open.

Новак Джокович встретится с Ласло Дьере.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Томми Пол (США) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Дата проведения
1 сентября, 19.00
Онлайн матча

 

Бен Шелтон (США) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
1 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция) Фрэнсис Тиафу (США)
Дата проведения
1 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Чжичжэнь Чжан (Китай) Ринки Хиджиката (Австралия)
Дата проведения
1 сентября, 21.00
Онлайн матча

 

Доминик Штрикер (Швейцария) Бенжамен Бонзи (Франция)
Дата проведения
1 сентября, 21.30
Онлайн матча

 

Борна Гойо (Хорватия) Иржи Веселы (Чехия)
Дата проведения
2 сентября, 01.00
Онлайн матча

 

Якуб Меньшик (Чехия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
2 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

Ласло Дьере (Сербия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
2 сентября, 03.30
Онлайн матча

29 комментариев

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tRIFF
У теплохода "Аслан Карацев" намечается американский вояж Шелтон-Пол-Тиафо =) Пожелаем хорошего плавания!
+13
0
+13
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Верховенский1990
Ответ Великий Алонсо
Джоковича можно сразу в финал пропустить, не вижу никого кому бы он мог проиграть
Давайте не будем бежать впереди паровоза, на Юсо 14 тоже все ждали финал между Джоковичем и Федерером, а получили финал между Чиличем и Нисикори.
+10
-1
+9
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Rodgeras
Сегодня на одного серба станет точно меньше на US OUPEN.
За Карацева! Повторить успех Австралии!
И за Рыбакину! Российко-казахстански замес будет только в финале!
+11
-4
+7
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Istianoff
Абсолютно пиковая половина у Императора, все клиенты вылетели, остались сплошные топари.
+11
-4
+7
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Биллибоб
Ответ Великий Алонсо
Джоковича можно сразу в финал пропустить, не вижу никого кому бы он мог проиграть
Иржи Весёлы криво ухмыльнулся
+8
-3
+5
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Верховенский1990
Ответ Eugenie Nation
Джокович - Дьере. Это Баня Лука или юсопен, сложно разобрать
Да ладно вам, Томми Робредо ложился под старину на Юсо на более поздних стадиях, взяв аж 4 гейма, Дьере у Новака больше геймов возьмет.
+4
0
+4
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Великий Алонсо
Джоковича можно сразу в финал пропустить, не вижу никого кому бы он мог проиграть
+5
-2
+3
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Антон Тимофеев
Ответ tRIFF
У теплохода "Аслан Карацев" намечается американский вояж Шелтон-Пол-Тиафо =) Пожелаем хорошего плавания!
Это вы далекий заплыв замыслили))) Не утонет?)))
+3
0
+3
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leon74
Успеха Аслану.
+3
-1
+2
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AMS
Болеем за Карацева и за Рыбакину.
Желаем победы вам!
+4
-2
+2
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Верховенский1990
Ответ S.Graf
Дада, 7 финалов подряд. 3 Шлема + 4 Мастерса в 2011. Финал АО 12 как вишенка на торте))
Граф, когда Новак обыграл его наконец-то на грунте, я понял, что скоро наступят великие времена, лично для меня те победы в Мадриде и Риме были очень ценны.
+3
-1
+2
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Верховенский1990
Ответ S.Graf
как по мне, он ни на один Шлем и Мастерс не наработал. только на какую-нибудь Барселону, да ещё на парочку Мальорок.
Граф, это как раз хорошо, что были у нас такие соперники, как Федерер и старина, на ком потом Новак ковал свое величие, особенно великий 11-й, уж на Бердыхе с Феррером Серб не стал бы такой ментальной машиной, правда?
+2
0
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artpal
Ответ Хозяин патриотов
В этой половине сетки кроме Бени Шелтона и смотреть то не на кого. Одни серые посредственности)
Карацева уж точно серой посредственностью назвать нельзя. Может выиграть, может проиграть, но смотреть всегда интересно
+1
0
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Oblomov76
Ответ Dym86
Посмотрел хайлайты Шелтона. Карацеву будет тяжело, победить только если лучшую свою игру покажет. Самый интересный матч дня, может быть красиво - оба любят агрессию и к сетке ходить.
Как по мне, Карацеву лучше с такими играть, чем с тащерами
+1
0
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Лотерейный Пик
Ответ Верховенский1990
Давайте не будем бежать впереди паровоза, на Юсо 14 тоже все ждали финал между Джоковичем и Федерером, а получили финал между Чиличем и Нисикори.
За финал Карацев - Вавринка))
+2
-1
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Комиссар Жабер
Ответ Биллибоб
Иржи Весёлы криво ухмыльнулся
Ему самому еще Гойо надо пройти
+1
0
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Верховенский1990
Ответ S.Graf
Это правда, так закалялась сербская сталь. Но было бы гораздо лучше, если бы вместо Быка был кто-то поприличнее и подостойнее. Жаль, Роддик выпал из обоймы
Да ну какой Роддик, я помню, как Рафа Надаль еле подавал руку Новаку после поражений в Мадриде и Риме, после чего испанский бычок проиграл Сербу финалы Уимблдона, Юсо и эпичный АО, золотое время было.
+3
-2
+1
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Верховенский1990
Ответ S.Graf
"Вы не понимаете, это другое" (с)))) Но вот ещё один забавный факт. Из всех испанских теннисистов, самым неуступчивым для Рафика был Нандо Вердаско. Обыгрывал Быка на АО и в Майами - самых показательных турнирах в карьере Рафика. И на ковидно-департационный АО-22 орги Фернандо не пустили, отказались предоставить wild-card. Если (если!) это и совпадение, то какое-то слишком уж "случайное"
Эх, как я болел за Нандо тогда в 2009-м, отскочил тогда старина, ну да ладно, уж на одну Австралию он наработал все же
+2
-1
+1
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Nikolay Stavrogin
В одном шаге от величайшего матча и скрытого финала Джокович - Веселы.
Напоминает 4й круг ао2013
+4
-3
+1
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S.Graf
Ответ Верховенский1990
Да ну какой Роддик, я помню, как Рафа Надаль еле подавал руку Новаку после поражений в Мадриде и Риме, после чего испанский бычок проиграл Сербу финалы Уимблдона, Юсо и эпичный АО, золотое время было.
Дада, 7 финалов подряд. 3 Шлема + 4 Мастерса в 2011. Финал АО 12 как вишенка на торте))
+2
-2
0
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S.Graf
Ответ Верховенский1990
Да ладно вам, Томми Робредо ложился под старину на Юсо на более поздних стадиях, взяв аж 4 гейма, Дьере у Новака больше геймов возьмет.
"Вы не понимаете, это другое"
(с))))
Но вот ещё один забавный факт.
Из всех испанских теннисистов, самым неуступчивым для Рафика был Нандо Вердаско. Обыгрывал Быка на АО и в Майами - самых показательных турнирах в карьере Рафика.
И на ковидно-департационный АО-22 орги Фернандо не пустили, отказались предоставить wild-card.
Если (если!) это и совпадение, то какое-то слишком уж "случайное"
+4
-4
0
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Dym86
Немного занимательной информации. Карацев в прошлом матче имел суперские +29 в соотношении виннер/анфорс. Но есть нюанс: анфорсов было 59! ))
0
0
0
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Rus Donskoy
Карацеву Джоковичу победы
+2
-2
0
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sedric
Первые два матча в списке интересные. Остальное скукотища.
+1
-1
0
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Dym86
Посмотрел хайлайты Шелтона. Карацеву будет тяжело, победить только если лучшую свою игру покажет. Самый интересный матч дня, может быть красиво - оба любят агрессию и к сетке ходить.
+1
-1
0
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