US Open. 3-й круг. Карацев сыграет с Шелтоном, Джокович встретится с Дьере
Аслан Карацев сыграет с Беном Шелтоном в третьем круге US Open.
Новак Джокович встретится с Ласло Дьере.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.00
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.00
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.30
- Дата проведения
- 2 сентября, 01.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 03.30
За Карацева! Повторить успех Австралии!
И за Рыбакину! Российко-казахстански замес будет только в финале!
Желаем победы вам!
Напоминает 4й круг ао2013
(с))))
Но вот ещё один забавный факт.
Из всех испанских теннисистов, самым неуступчивым для Рафика был Нандо Вердаско. Обыгрывал Быка на АО и в Майами - самых показательных турнирах в карьере Рафика.
И на ковидно-департационный АО-22 орги Фернандо не пустили, отказались предоставить wild-card.
Если (если!) это и совпадение, то какое-то слишком уж "случайное"