Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды, их распределили по 8 группам. Жеребьевка прошла в Монако.

Группа A: « », « », « », «Бачка Топола»;

Группа B: « », « », «Брайтон», АЕК;

Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта» Прага, «Арис» Лимасол;

Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув»;

Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион», «Тулуза»;

Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос»;

Группа G: «Рома», «Славия» Прага, «Шериф», «Серветт»;

Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».

В жеребьевке приняли участие 12 обладателей прямых путевок в групповой этап, 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы и 10 команд, перешедших из Лиги чемпионов по итогам раунда плей-офф и третьего отборочного раунда.

Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.

Групповой этап Лиги Европы пройдет с 21 сентября по 14 декабря.

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