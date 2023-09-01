Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Ливерпуль» сыграет с «Тулузой», «Байер» встретится с «Карабахом», «Аякс», «Марсель» и «Брайтон» – в одной группе

Теги Байер Марсель Ренн Тулуза Рома Аталанта Ливерпуль Рейнджерс Спортинг Аякс Вест Хэм Вильярреал Бетис Славия Прага Спарта Прага Штурм Лига Европы УЕФА Олимпиакос Панатинаикос АЕК Шериф Арис Лимасол Маккаби Хайфа Хэкен Карабах Серветт Фрайбург Мольде ЛАСК Брайтон Юнион Ракув Бачка Топола Футбол

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды, их распределили по 8 группам. Жеребьевка прошла в Монако.

Группа A: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка Топола»;

Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК;

Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта» Прага, «Арис» Лимасол;

Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув»;

Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион», «Тулуза»;

Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос»;

Группа G: «Рома», «Славия» Прага, «Шериф», «Серветт»;

Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».

В жеребьевке приняли участие 12 обладателей прямых путевок в групповой этап, 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы и 10 команд, перешедших из Лиги чемпионов по итогам раунда плей-офф и третьего отборочного раунда.

Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.

Групповой этап Лиги Европы пройдет с 21 сентября по 14 декабря.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зизуха
Бачка Топола - теперь о футболе я знаю всё
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
А в финале уже всех их ждёт Севилья, которая пока потренируется в ЛЧ, займёт там 3-е место и потом по накатанной в финал ЛЕ 🤪
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stpn1503
Ответ А.В. Бубнов
Нет такой территории Карабах, а клуб есть) Забавно
Нет территорий Арсенал, Факел, Аль-Наср, Интер, но клубы есть. И?
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Брайтон Аякс. Хорошая пара.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
Ответ Зизуха
Бачка Топола - теперь о футболе я знаю всё
Звучит как название сербского пива
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fr0senf1re
С детства за Бачку Топола!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Климов
Вообще выглядит как легчайшая чашка для Ливера, но надо посмотреть еще кто из грандов обгадится в ЛЧ и займет третье место, такие точно будут.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stpn1503
АЕКу не повезло знатно так
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
Моуриньо в Тирасполе лул
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
И если есть в подгруппе Бачка Топола -
значит всё не так уж плохо на сегодняшний день
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ Зизуха
Бачка Топола - теперь о футболе я знаю всё
Бачка - Топ!Ола!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Ответ А.В. Бубнов
Нет такой территории Карабах, а клуб есть) Забавно
бро есть такая территория.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Группа Б топ
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Ответ Aleksandr YNWA
Ливерпуль по любому с1го места выйдет
Даже если не захотят :D :D :D/////
Даже 3 -е место выходит в лигу конференций и отлишних матчей Ливерпулю не избавится,так,что придется выигрывать ...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr YNWA
Ливерпуль по любому с1го места выйдет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Группа B по-сильнее и интереснее некоторых групп ЛЧ будет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVB 09
Ответ Зизуха
Бачка Топола - теперь о футболе я знаю всё
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/his_foot/3168928.html?sl=1
Ознакомься, советую 👌
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Малышев
Бочка Тополя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laudrup
Думаю, вряд ли что-то помешает занять 1 место Ливерпулю, Аталанте, Роме, Байеру, Вильярреалу и Вест Хэму.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
liverpool and barcelona fan
у Севильи как всегда другой путь)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
Группа Б становится группой смерти, а для Байера на бумаге легкая прогулка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
у Ливера мощная группа
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Дилноза Насимова
ну я думаю Аякс не соперник командов из АПЛ
"командов"

Красивое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepper Junglist
Ответ Зизуха
Бачка Топола - теперь о футболе я знаю всё
ваще - точь в точь также подумал!))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Иванов
Мольде против Хэккена, принципиальный матч. Викинги вперёд!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий