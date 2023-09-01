Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Ливерпуль» сыграет с «Тулузой», «Байер» встретится с «Карабахом», «Аякс», «Марсель» и «Брайтон» – в одной группе
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды, их распределили по 8 группам. Жеребьевка прошла в Монако.
Группа A: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «Бачка Топола»;
Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК;
Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта» Прага, «Арис» Лимасол;
Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув»;
Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион», «Тулуза»;
Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби» Хайфа, «Панатинаикос»;
Группа G: «Рома», «Славия» Прага, «Шериф», «Серветт»;
Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».
В жеребьевке приняли участие 12 обладателей прямых путевок в групповой этап, 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы и 10 команд, перешедших из Лиги чемпионов по итогам раунда плей-офф и третьего отборочного раунда.
Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.
Групповой этап Лиги Европы пройдет с 21 сентября по 14 декабря.
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значит всё не так уж плохо на сегодняшний день
Даже 3 -е место выходит в лигу конференций и отлишних матчей Ливерпулю не избавится,так,что придется выигрывать ...
Ознакомься, советую 👌
Красивое