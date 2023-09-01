Альберт Риера: «Если русский что-то обещает, он всегда выполнит. Этот народ очень горд и держит слово. Но почему они не улыбаются постоянно?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Россия Альберт Риера Галатасарай высшая лига Словения Целе Футбол

Альберт Риера назвал русских гордым народом, привыкшим держать слово.

– Ваше любимое русское блюдо?

– Солянка. Очень вкусно.

– Три любимых города в России?

– Два назову сразу – Москва и Омск, потому что я люблю холод. Ненавижу постоянную жару в Испании. А третий – пусть будет Сочи, потому что там море.

– Как в Словении относятся к русским (Риера тренерует местный «Целе»)?

– Лично я здесь никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50 процентов.

– Русский менталитет в вашем восприятии – что это?

– Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит свое слово.

– А что вы не понимаете в русских?

– Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе, – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Галатасарая».

Риера жил в Омске, там некоторое время работала его академия. У испанца русская жена.

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94 комментария

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Олег Шиляев
Зима. Россия. 30-е годы. Голод. Мороз -30. По двору бежит бедно одетый мальчик с охапкой хвороста, за ним несется дворник в шапке и телогрейке. Мальчик бежит и думает: "Нет, ну так решительно нельзя. Я из хорошей семьи, я хочу учиться, саморазвиваться. Хочу, в конце концов, быть, как мой любимый писатель Эрнест Хэмингуэй - мужественным, сильным... На пляжах Кубы ловить рыбу. А не от дворников в этом городе убегать".

Куба. Жара. Эрнест Хэмингуэй, действительно, мужественный и сильный, сидит на пляже и пьет из горла ром, окруженный жаркими кубинками. Хэмингуэй думает: "Нет, это - не жизнь. Никакого героизма тут нет. Народу ничего не нужно, 24 часа в сутки жара, мозги плавятся, женщины толстые. Вот, быть бы сейчас в прохладном Париже с моим другом Андре Моруа - мы бы с ним выпили хорошего французского вина, зажгли бы камин и проговорили бы до ночи о вечном".

Париж. Прохладно, неделю льет дождь. Андре Моруа сидит в своей мансарде, выпивает третью бутылку коньяка, в постели дремлют две парижанки. Моруа чертыхается и говорит: "Нет, это не жизнь. Это декаданс какой-то. Симуляция. Вот, был бы я сейчас в холодной Москве, нашел бы своего друга, великого писателя Андрея Платонова, мы бы с ним сразу бы по сто грамм настоящей русской водки, и сразу бы были ближе к вечности... Вот это - жизнь."

Москва. Зима. Мороз. Голод. Андрей Платонов, в шапке и телогрейке, несется по московскому двору за мальчиком и думает: "Б**! Догоню, убью!»
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pit4er
По опыту скажу, что у кого есть деньги на стоматологов, у тех рот обычно от улыбки не закрывается :)
+71
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aidos_1979
Один дед уже двадцать с лишним лет много чего обещает своему народу, но почему-то не выполняет, видимо не русский)
+50
-10
+40
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de-fussball
какие уж тут улыбки, когда медведи гуляют по улицам и того гляди стараются украсть балалайку
+44
-7
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Dario Alexys
Ответ pit4er
По опыту скажу, что у кого есть деньги на стоматологов, у тех рот обычно от улыбки не закрывается :)
нищета главная причина отсутствия улыбок это правда
+48
-13
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Dmitry Orlov
Ответ pit4er
По опыту скажу, что у кого есть деньги на стоматологов, у тех рот обычно от улыбки не закрывается :)
- Девушка, когда вы улыбаетесь, мне хочется пригласить вас к себе.
- О, какой вы дон Жуан!
- Что вы. Я просто зубной врач.
+25
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+24
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Stanislav Cherchesov
От нации не зависит, как и везде хватает пустословов и обманщиков.
+24
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set32
Ответ Slavnov
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для этого нужно 2 недели на карантине отсидеть, иначе ему страшно, а через 5метровый стол бросок не сделаешь
+17
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Любезный Коссутий
получается, что Владимир Васильевич не русский? 🤷‍♂️
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Фут.Боль
Ответ de-fussball
какие уж тут улыбки, когда медведи гуляют по улицам и того гляди стараются украсть балалайку
Так это невоспитанные медведи просто. Таких везде полно. Мой медведь,например, никогда так не сделает.
+11
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savik-A.M.
есть один русский который обещал пенсионный возраст не подымать , конституцию не менять , вроде как слово сдержал , но могу ошибаться
+16
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nicksam
Ответ Олег Шиляев
Зима. Россия. 30-е годы. Голод. Мороз -30. По двору бежит бедно одетый мальчик с охапкой хвороста, за ним несется дворник в шапке и телогрейке. Мальчик бежит и думает: "Нет, ну так решительно нельзя. Я из хорошей семьи, я хочу учиться, саморазвиваться. Хочу, в конце концов, быть, как мой любимый писатель Эрнест Хэмингуэй - мужественным, сильным... На пляжах Кубы ловить рыбу. А не от дворников в этом городе убегать". Куба. Жара. Эрнест Хэмингуэй, действительно, мужественный и сильный, сидит на пляже и пьет из горла ром, окруженный жаркими кубинками. Хэмингуэй думает: "Нет, это - не жизнь. Никакого героизма тут нет. Народу ничего не нужно, 24 часа в сутки жара, мозги плавятся, женщины толстые. Вот, быть бы сейчас в прохладном Париже с моим другом Андре Моруа - мы бы с ним выпили хорошего французского вина, зажгли бы камин и проговорили бы до ночи о вечном". Париж. Прохладно, неделю льет дождь. Андре Моруа сидит в своей мансарде, выпивает третью бутылку коньяка, в постели дремлют две парижанки. Моруа чертыхается и говорит: "Нет, это не жизнь. Это декаданс какой-то. Симуляция. Вот, был бы я сейчас в холодной Москве, нашел бы своего друга, великого писателя Андрея Платонова, мы бы с ним сразу бы по сто грамм настоящей русской водки, и сразу бы были ближе к вечности... Вот это - жизнь." Москва. Зима. Мороз. Голод. Андрей Платонов, в шапке и телогрейке, несется по московскому двору за мальчиком и думает: "Б**! Догоню, убью!»
Хорошо там, где нас нет😂😂😂
+12
-1
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Ярик01
Ответ Artem Piatkov
По сравнению с европейцами восточные славяне и вправду хмурые и не такие вежливые Всё дело в том, что в Европе люди уверены в завтрашнем дне, а на Востоке люди предоставлены сами себе
"У россиян есть уверенность в завтрашнем дне и это не про день" (с)
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Такие дела
Ответ Slavnov
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Он ещё и самолёты может сбивать! Не только подсечки делать
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ten Hag
Ну в заграницах тоже не на каждом шагу улыбаются, если честно. Но поболее чем у нас, да
Риере надо было зайти в заведения, где к тебе улыбающиеся люди набегают и начинают все возможное предлагать купить/воспользоваться услугой:)
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Homelender_666
Ответ de-fussball
какие уж тут улыбки, когда медведи гуляют по улицам и того гляди стараются украсть балалайку
Точно. У меня один из них зимой ушанку украл. Чёртовы медведи!
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Ярик01
Ответ savik-A.M.
есть один русский который обещал пенсионный возраст не подымать , конституцию не менять , вроде как слово сдержал , но могу ошибаться
Русский ли он, или ненавидит их, производя политику утилизации и замещения - в этом есть вопросы.
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Денис Денис
Ответ aidos_1979
Один дед уже двадцать с лишним лет много чего обещает своему народу, но почему-то не выполняет, видимо не русский)
5 баллов. 25 000 000 россиян живут за чертой бедности получая меньше 20 000руб, тут не до улыбок...а чокнутый в кремле войнушки с соседней страной устроил...типа там нацисты. и не каждый россиянин понимает, что путин вмешивается в государственные дела украины. осенью 2013г позвонил украинскому президенту и уговорил не вступать в евросоюз. с тех пор украинцы возненавидели нас россиян. до 2013 не было никаких нацистов , украинцы в мире и в спокойствии дружили с россиянами
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Виталий Ан
Ответ Stanislav Cherchesov
От нации не зависит, как и везде хватает пустословов и обманщиков.
Однако все равно есть некий почерк национальной общей черты. И с этим явно сложно спорить. Люди плохие, как и хорошие встречаются во всех национальностях. Но есть все же некие черты которые присуще большинству, что гораздо реже встречаются у других национальностях. Факт.
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Красный чай
У нас не спроста придумали поговоку обещанного 3 года ждут. Обещают тут много чего, но ждать приходится....
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Такие дела
Я знаю одного человека, который открывая рот, забывает что такое правда вообще А он вроде русский
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Такие дела
Ответ Гамарджоба Генацвале
Не знал, что Макрон русский.
Макарон не менял конституцию
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k1rr
а почему должны все время улыбаться?)
кстати, есть города где есть море и где нежарко
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Молодой Френки
Он прикалывается что ли? Как раз таки если русский что то обещает - нужно насторожиться. А уж если слово офицера дали, так вообще.
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Artuom Batishev
Ответ Artem Piatkov
По сравнению с европейцами восточные славяне и вправду хмурые и не такие вежливые Всё дело в том, что в Европе люди уверены в завтрашнем дне, а на Востоке люди предоставлены сами себе
Тоже нет. Бедные жители Индии и Аргентины чаще славян улыбаются. Тоесть от материального достатка всё-таки не особо это зависит.
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