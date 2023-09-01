Альберт Риера: «Если русский что-то обещает, он всегда выполнит. Этот народ очень горд и держит слово. Но почему они не улыбаются постоянно?»

Альберт Риера назвал русских гордым народом, привыкшим держать слово.

– Ваше любимое русское блюдо?

– Солянка. Очень вкусно.

– Три любимых города в России?

– Два назову сразу – Москва и Омск, потому что я люблю холод. Ненавижу постоянную жару в Испании. А третий – пусть будет Сочи, потому что там море.

– Как в Словении относятся к русским (Риера тренерует местный « »)?

– Лично я здесь никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50 процентов.

– Русский менталитет в вашем восприятии – что это?

– Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит свое слово.

– А что вы не понимаете в русских?

– Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе, – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Галатасарая».

жил в Омске, там некоторое время работала его академия. У испанца русская жена.

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