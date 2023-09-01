Альберт Риера: «Если русский что-то обещает, он всегда выполнит. Этот народ очень горд и держит слово. Но почему они не улыбаются постоянно?»
Альберт Риера назвал русских гордым народом, привыкшим держать слово.
– Ваше любимое русское блюдо?
– Солянка. Очень вкусно.
– Три любимых города в России?
– Два назову сразу – Москва и Омск, потому что я люблю холод. Ненавижу постоянную жару в Испании. А третий – пусть будет Сочи, потому что там море.
– Как в Словении относятся к русским (Риера тренерует местный «Целе»)?
– Лично я здесь никогда не сталкивался с плохим отношением к россиянам. Возможно, потому что все знают, как сильно я уважаю Россию, ха-ха. Я вообще уже русский на 50 процентов.
– Русский менталитет в вашем восприятии – что это?
– Если русский человек что-то обещает, он всегда это выполнит. Этот народ очень горд и держит свое слово.
– А что вы не понимаете в русских?
– Почему они не улыбаются постоянно? Надо радоваться каждый день! Это помогает делать жизнь лучше. Когда ты несчастлив, не можешь показывать максимум даже в работе, – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Галатасарая».
Риера жил в Омске, там некоторое время работала его академия. У испанца русская жена.
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Куба. Жара. Эрнест Хэмингуэй, действительно, мужественный и сильный, сидит на пляже и пьет из горла ром, окруженный жаркими кубинками. Хэмингуэй думает: "Нет, это - не жизнь. Никакого героизма тут нет. Народу ничего не нужно, 24 часа в сутки жара, мозги плавятся, женщины толстые. Вот, быть бы сейчас в прохладном Париже с моим другом Андре Моруа - мы бы с ним выпили хорошего французского вина, зажгли бы камин и проговорили бы до ночи о вечном".
Париж. Прохладно, неделю льет дождь. Андре Моруа сидит в своей мансарде, выпивает третью бутылку коньяка, в постели дремлют две парижанки. Моруа чертыхается и говорит: "Нет, это не жизнь. Это декаданс какой-то. Симуляция. Вот, был бы я сейчас в холодной Москве, нашел бы своего друга, великого писателя Андрея Платонова, мы бы с ним сразу бы по сто грамм настоящей русской водки, и сразу бы были ближе к вечности... Вот это - жизнь."
Москва. Зима. Мороз. Голод. Андрей Платонов, в шапке и телогрейке, несется по московскому двору за мальчиком и думает: "Б**! Догоню, убью!»
- О, какой вы дон Жуан!
- Что вы. Я просто зубной врач.
Риере надо было зайти в заведения, где к тебе улыбающиеся люди набегают и начинают все возможное предлагать купить/воспользоваться услугой:)
кстати, есть города где есть море и где нежарко