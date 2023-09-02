«МЮ» арендовал хавбека «Фиорентины» и сборной Марокко Амрабата до конца сезона
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Софьяна Амрабата.
Полузащитник присоединился к английской команде на правах аренды до лета 2024 года. Предусмотрено право выкупа.
«Я всегда прислушиваюсь к своему сердцу, и теперь я представляю клуб своей мечты», – заявил футболист сборной Марокко.
Амрабат в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 29 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
А вот игрок в пару (а в определенных условиях может и вместо) к Каземиро нужен как воздух
А так да, Амрабат был нужен ASAP, учитывая что еще с начала окна говорили, что Тен Хагу не нужны ни Фред, ни Мактоминей. И если бы Амрабата не вышло подписать, а от обоих избавились бы, МЮ оставался в опорной зоне только с Каземиро и связующим опорника и Фернандеса Эриксеном. В случае вылета кого-то из них МЮ опять бы получал пробоину в центре поля и мучился бы, пока игрок не вышел бы из лазарета.