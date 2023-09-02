«МЮ» арендовал хавбека «Фиорентины» и сборной Марокко Амрабата до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Софьяна Амрабата.

Полузащитник присоединился к английской команде на правах аренды до лета 2024 года. Предусмотрено право выкупа.

«Я всегда прислушиваюсь к своему сердцу, и теперь я представляю клуб своей мечты», – заявил футболист сборной Марокко.

в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 29 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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