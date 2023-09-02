«МЮ» арендовал хавбека «Фиорентины» и сборной Марокко Амрабата до конца сезона

Теги Фиорентина Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Софьян Амрабат Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Софьяна Амрабата.

Полузащитник присоединился к английской команде на правах аренды до лета 2024 года. Предусмотрено право выкупа.

«Я всегда прислушиваюсь к своему сердцу, и теперь я представляю клуб своей мечты», – заявил футболист сборной Марокко.

Амрабат в прошлом сезоне провел за «Фиорентину» 29 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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47 комментариев

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Alexander Yavriantz
Выдержка у парня достойная уважения, ждать именно МЮ до последнего дня окна, отклонив привлекательные предложения, это редкость в наши дни.) Будем надеятся, что заиграет на уровне своей игры на ЧМ.) Мотивация должна быть запредельная проявить себя, если так хотел попасть в клуб. Жаль только, что раньше не оформили. Арсенал был бы идеальным дебютом для него.
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Mekanych Red Devil
Я просто желаю всем, чтобы вас везде и всегда также ждали, как Софьян ждал перехода в МЮ.
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Бенисио Дель Пьеро
Когда вижу Амрабата сразу вспоминаю матч Франция - Марокко на ЧМ, где марокканцы играли довольно грубо. Буквально ломали Мбаппе. Амрабат был одним из самых беспощадных на поле. Судья причем максимально завысил планку борьбы. Наверно никогда не видел настолько жёсткой игры и почти без жёлтых карточек. Причем тот же Мбаппе вообще не ныл и не выпрашивал пенальти, хоть ему и влетали в ноги и даже без игры в мяч. Какая-то особенная атмосфера была на том матче. После игры все с уважением пожали друг друг руки. Видно было, что обе команды играли в то, что лучше всего умеют и прекрасно это понимали.
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Street Fighter
Ответ Тухель
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Ну ты молодец конечно, приплел Бруно туда, куда это казалось бы невозможно 😂
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besik
Ответ djkdkrb
А какие привлекательные предложения он отклонил?
"Они слишком известны чтоб об них говорить " 🤣
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Митрандир цвета хаки
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Когда вижу Амрабата сразу вспоминаю матч Франция - Марокко на ЧМ, где марокканцы играли довольно грубо. Буквально ломали Мбаппе. Амрабат был одним из самых беспощадных на поле. Судья причем максимально завысил планку борьбы. Наверно никогда не видел настолько жёсткой игры и почти без жёлтых карточек. Причем тот же Мбаппе вообще не ныл и не выпрашивал пенальти, хоть ему и влетали в ноги и даже без игры в мяч. Какая-то особенная атмосфера была на том матче. После игры все с уважением пожали друг друг руки. Видно было, что обе команды играли в то, что лучше всего умеют и прекрасно это понимали.
В этой игре, как и во всем плей-офф, Мбаппе был блеклым, а вся опасность исходила от Гризманна. Помнится, Марокко могла дожать Францию до пеналей.
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AurelioDeLaurentis
Ответ besik
"Они слишком известны чтоб об них говорить " 🤣
"об них" 🤦‍♂️
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djkdkrb
Ответ Alexander Yavriantz
Выдержка у парня достойная уважения, ждать именно МЮ до последнего дня окна, отклонив привлекательные предложения, это редкость в наши дни.) Будем надеятся, что заиграет на уровне своей игры на ЧМ.) Мотивация должна быть запредельная проявить себя, если так хотел попасть в клуб. Жаль только, что раньше не оформили. Арсенал был бы идеальным дебютом для него.
А какие привлекательные предложения он отклонил?
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Артур Филоненко
Не того парня они с Фиорентины решили в аренду взять.
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dimamak10
Ответ a2wai
Вот этот вот трансфер должен был случиться гораздо раньше, но Мерто предпочел сначала выкинуть деньги в трубу и слить почти 200 лимонов на Маунта, Онану и Хейлунда. И ждать последнего дня трансферного окна.
То есть ты считаешь , что не нужно было покупать Онану, Маунта и Хейлунда, а достаточно было взять Амрабата?
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Redhead One
Ответ djkdkrb
А какие привлекательные предложения он отклонил?
Ливерпуль, вроде как Бавария тоже хотела. Но все быстро оставалось на уровне слухов, так как он был нацелен на переход в Юнайтед
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Numunu
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Когда вижу Амрабата сразу вспоминаю матч Франция - Марокко на ЧМ, где марокканцы играли довольно грубо. Буквально ломали Мбаппе. Амрабат был одним из самых беспощадных на поле. Судья причем максимально завысил планку борьбы. Наверно никогда не видел настолько жёсткой игры и почти без жёлтых карточек. Причем тот же Мбаппе вообще не ныл и не выпрашивал пенальти, хоть ему и влетали в ноги и даже без игры в мяч. Какая-то особенная атмосфера была на том матче. После игры все с уважением пожали друг друг руки. Видно было, что обе команды играли в то, что лучше всего умеют и прекрасно это понимали.
Хорошо написал 👍
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dimamak10
Ответ Тухель
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Мне кажется неплохой вариант играть с двумя опорными над ними Бруно и справа Маунт, но зная Тен Хага справа забронировано место под Антони
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Евгений Ох
Ответ Тухель
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Тен Хаг играл и так и так в Аяксе, тут скорее не в том вопрос, что Бруну удобнее одному, а в том, что Каземиро хорош в чтении игры, но не в объеме и интенсивности, одному в опорке ему тяжело.
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kiper88
Ответ Сергей Бодякин
Если и после его подписания не пойдет игра, то я х*й знает, что думать про ЭТХ, наверное нужно время для того чтобы поставить игру, будем посмотреть, но пока, всё выглядит печально.
Сколько времени нужно? Пока контракт длится? Он же не вчера пришел, год уже работает, а игры нет
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Евгений Ох
Ответ Supreme Allah
Не гравенберх конечно , но хоть что то.
Ну да, один из лучших полузащитников ЧМ (2-3 место в различных рейтингах делил с Гризманом) и Гравенберх который в Баварии не смог показать ничего, меньше 1/3 возможных минут сыграл и уходит через год в ещё более сильный чемпионат, посмотрим ещё на этого Гравенберха ну и на Амрабата тоже посмотрим)
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Yeskela
Ответ LaffyTaffy
Сколько раз вышел в старте?
В прошлом сезоне провел во всех соревнованиях 49 матчей. По времени находился на поле 3497 минут, это почти 39 полных матчей. О каком запасе говорится, я не очень пойму.
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Всеволод Коледенков
Ответ LaffyTaffy
Он же половину сезона просидел в запасе у фиалок…
Специально зашел проверил, 31 матч в прошлом сезоне, какой запас?
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Макс Голубцов
Ответ a2wai
Нет, этот трансфер должен был быть приоритетнее как минимум того же Маунта.
Хз, чего тебя заминусили - МЮ явно не нуждался в игроке модельно и стилистически похожем на Бруну.
А вот игрок в пару (а в определенных условиях может и вместо) к Каземиро нужен как воздух
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Dm Kznts
удачи
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besik
Ответ Евгений Ох
Ну да, один из лучших полузащитников ЧМ (2-3 место в различных рейтингах делил с Гризманом) и Гравенберх который в Баварии не смог показать ничего, меньше 1/3 возможных минут сыграл и уходит через год в ещё более сильный чемпионат, посмотрим ещё на этого Гравенберха ну и на Амрабата тоже посмотрим)
Один из лучших полузащитников мира и на лавке у фиалок🤣
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a2wai
Ответ Макс Голубцов
Хз, чего тебя заминусили - МЮ явно не нуждался в игроке модельно и стилистически похожем на Бруну. А вот игрок в пару (а в определенных условиях может и вместо) к Каземиро нужен как воздух
Среди фанатов любого футбольного клуба просто всегда находится кучка людей, не отличающихся умом и сообразительностью, они и минусят(

А так да, Амрабат был нужен ASAP, учитывая что еще с начала окна говорили, что Тен Хагу не нужны ни Фред, ни Мактоминей. И если бы Амрабата не вышло подписать, а от обоих избавились бы, МЮ оставался в опорной зоне только с Каземиро и связующим опорника и Фернандеса Эриксеном. В случае вылета кого-то из них МЮ опять бы получал пробоину в центре поля и мучился бы, пока игрок не вышел бы из лазарета.
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romaroman26
Ответ Тухель
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боже что ты несёшь такое🤦🏻🤡
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Макс Голубцов
Отлично! Сезон длинный и сложный, свою роль определено сыграет
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besik
Ответ AurelioDeLaurentis
"об них" 🤦‍♂️
Будешь моим личным орфографом, ток смотри у меня работают за пирожок 😎
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