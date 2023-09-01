Тренер сборной Испании извинился за аплодисменты Рубиалесу, отказавшемуся уйти в отставку после поцелуя с Эрмосо: «Критика заслуженна, это непростительная ошибка. Я за равенство»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен дискриминация Луис де ла Фуэнте Дженнифер Эрмосо Футбол

Тренер сборной Испании извинился за аплодисменты в адрес Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

На генеральной ассамблее RFEF Рубиалес заявил об отказе уходить в отставку со своего поста. В трансляцию попало, как Луис де ла Фуэнте аплодирует после этих слов.

«Учитывая реакцию на мои аплодисменты, я хочу объяснить ситуацию. Меня подвергли резкой критике, которая полностью заслуженна. Я прощу прощения за это, это не имеет оправдания.

Я пошел на ассамблею с убеждением, что это церемония прощания с президентом федерации, но все оказалось совершенно иначе.

Эти жесты не отражают мои ценности, мой образ жизни. Я всегда был сторонником равенства и уважения. За 26 лет работы тренером я всегда вел себя безупречно.

Ни Дженни, ни остальные футболистки команды не несут ответственности за то, что произошло после финала чемпионата мира. Я хотел бы перевернуть страницу и снова говорить о футболе.

Почти все сотрудники RFEF пришли на ассамблею, думая, что мы увидим увольнение президента, но стали свидетелями чего-то совершенно иного. Это было нелегко переварить, эта ситуация была выше моего понимания.

Я не чувствовал себя преданным Луисом Рубиалесом, но я приехал, думая, что будет заявление об отставке, и мы все были шокированы, когда увидели, что это не так.

Мне не нужно уходить в отставку, я просто должен извиняться. Я совершил ошибку, непростительную человеческую ошибку. Если бы я мог вернуться назад, я бы не совершил этот поступок снова.

Я за равенство и уважение. Мы все должны совершенствоваться с в этом вопросе, и я – первый. Дайте мне право совершать ошибки и исправлять их.

Пусть ответственные организации примут решение [о будущем Рубиалеса]. Как только они это сделают, придет время оценить решение. Я здесь не для того, чтобы кого-то судить, и не думаю, что мне следует это делать.

Я не связывался с Дженни. Она не несет ответственности за происходящее. Я с ней не разговаривал, видимо, мне не хватило смелости.

Я хотел выступить здесь, это мой дом, я тренер национальной сборной, и я понимал, что мои объяснения должны были прозвучать здесь. Извините, я ошибся, это была человеческая ошибка в стрессовой ситуации.

Я аплодировал тому контексту, в котором мы находились. Я никогда не испытывал такого эмоционального стресса. Когда я увидел себя на видео, то не узнал себя», – сказал главный тренер сборной Испании на пресс-конференции.

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56 комментариев

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Dimario
«Свободная Европа» и тоталитарная Россия.
Тут главное не перепутать;)
+57
-12
+45
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Борис Кулагин
прогнулсЯ
+26
-2
+24
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Аморалинни
Ох уж этот совковый тоталиризм!!!
+29
-7
+22
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T622222
За такое только расстрел не может быть другого решения в нашей сошедшей сума Европе
+18
-3
+15
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Hola Hola
Как же они там, в "свободном мире" боятся...
+15
-1
+14
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filippa
Ответ Aleksandr Vershinin
Реализация разная. В РФ законы + исполнительная власть могут перегибать. В США (европу брать в пример не хочу, там до свободы слова с точки зрения закона далеко), перегибает палку общественное мнение. В одном случае лишение свободы, в другом случае культура отмены. Из двух зол, как говориться. Но никто не запрещает в США наговорить полной дичи, иметь странные взгляды и при этом жить себе дальше без преследования копов. Разве что ФБР на карандаш возьмет, но судить не за что, если оскорбил условного верующего) Но это пока, скоро и в США конституцию перестанут уважать такими темпами.
ты это Ьрампу расскажи ! и асанжу.
+12
-2
+10
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Фут.Боль
"Мне не нужно уходить в отставку, я просто должен извиниться".
+8
-1
+7
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Гамарджоба Генацвале
Речь не мальчика, да и не мужчины тоже.
+6
0
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Dizzod
Ответ Иванинью Лав
СЖВ и леваки сошли с ума. Такими мерами они вызывают только реакцию у гетерообщественности и консерваторов
в демократических странах гетеро общественность может не голосовать за тех кто у власти.
+8
-2
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maks44
Слизняк.
+5
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Иванинью Лав
СЖВ и леваки сошли с ума. Такими мерами они вызывают только реакцию у гетерообщественности и консерваторов
+13
-8
+5
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Aleksandr Vershinin
Ответ Dimario
«Свободная Европа» и тоталитарная Россия. Тут главное не перепутать;)
Реализация разная. В РФ законы + исполнительная власть могут перегибать. В США (европу брать в пример не хочу, там до свободы слова с точки зрения закона далеко), перегибает палку общественное мнение. В одном случае лишение свободы, в другом случае культура отмены. Из двух зол, как говориться. Но никто не запрещает в США наговорить полной дичи, иметь странные взгляды и при этом жить себе дальше без преследования копов. Разве что ФБР на карандаш возьмет, но судить не за что, если оскорбил условного верующего) Но это пока, скоро и в США конституцию перестанут уважать такими темпами.
+12
-7
+5
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Очевидное невероятное
позорище, нэ мужик
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КристинаИнстаграммовна
Я так понял что это типичный заговор против Рубиалеса, всех запугали, всех настроили против него.
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Vadim Medvedev
Ответ КристинаИнстаграммовна
Я так понял что это типичный заговор против Рубиалеса, всех запугали, всех настроили против него.
рубиалес проиграл в аппаратной борьбе
теперь все его сторонники говорят, что они с самогт начала были против него, просто их неправильно поняли
+3
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
клоунада
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Maturmalai
Ответ Иванинью Лав
Два говна. У нас планка допустимого значительно ниже. Там эта планка тоже есть. Для борьбы со значительными пертурбациями у короля более, чем достаточно полномочий.
Да Россия вообще ультралиберальная страна. Тут даже за открытый вооруженный мятеж сажают не в тюрьму, а в салон комфортабельного бизнес-джета.
А вот с отморозками, желающими захватить власть путем участия в свободных демократических выборах, действительно поступают пожестче. Это вам не пертурбации.
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sancho81
Как же свободное мнение их всех прогнуло...
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Varvar27
В следующий раз пусть футболистА поцелует,и будет вам равенство
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Rus Donskoy
кошмар на улице вязов
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Karel
Если футболом интересуешься - сложно быть в неведении от этой вакханалии в адрес Рубиалеса.

Да его же к суициду дружной толпой толкают. Мать уже довели к подобному решению.
Известный случай, когда немецкий вратарь от в сто раз меньшего на рельсы решил вступить.. Человеческая психика весьма хрупка...

Вот, цуки, человеколюбивый Запад, диву просто даешься, какие они человечные ..
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Иванинью Лав
Ответ Maturmalai
Конституционная монархия, с демократически избираемыми законодательными органами и органами местного самоуправления. Демократия и право наций на самоопределение - разные понятия. Судя по результатам последних выборов, демократия там действенная, а не какой-то карго-культ или потемкинская деревня, как у нас в России
Два говна. У нас планка допустимого значительно ниже. Там эта планка тоже есть. Для борьбы со значительными пертурбациями у короля более, чем достаточно полномочий.
+1
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filippa
стож ты фраер сдал назад !? так то сдыдно мне за него...
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Философ Востока
Ответ Гамарджоба Генацвале
Речь не мальчика, да и не мужчины тоже.
Речь амёбы
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Иванинью Лав
Ответ Dizzod
в демократических странах гетеро общественность может не голосовать за тех кто у власти.
Испания, которая пережила 40 лет диктатуры Франко, а сейчас является монархией, демократическая страна? Поди баски и каталонцы могут выйти из состава Испании?
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