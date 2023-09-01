Тренер сборной Испании извинился за аплодисменты Рубиалесу, отказавшемуся уйти в отставку после поцелуя с Эрмосо: «Критика заслуженна, это непростительная ошибка. Я за равенство»

Тренер сборной Испании извинился за аплодисменты в адрес Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

На генеральной ассамблее RFEF Рубиалес заявил об отказе уходить в отставку со своего поста. В трансляцию попало, как Луис де ла аплодирует после этих слов.

«Учитывая реакцию на мои аплодисменты, я хочу объяснить ситуацию. Меня подвергли резкой критике, которая полностью заслуженна. Я прощу прощения за это, это не имеет оправдания.

Я пошел на ассамблею с убеждением, что это церемония прощания с президентом федерации, но все оказалось совершенно иначе.

Эти жесты не отражают мои ценности, мой образ жизни. Я всегда был сторонником равенства и уважения. За 26 лет работы тренером я всегда вел себя безупречно.

Ни Дженни, ни остальные футболистки команды не несут ответственности за то, что произошло после финала чемпионата мира. Я хотел бы перевернуть страницу и снова говорить о футболе.

Почти все сотрудники RFEF пришли на ассамблею, думая, что мы увидим увольнение президента, но стали свидетелями чего-то совершенно иного. Это было нелегко переварить, эта ситуация была выше моего понимания.

Я не чувствовал себя преданным , но я приехал, думая, что будет заявление об отставке, и мы все были шокированы, когда увидели, что это не так.

Мне не нужно уходить в отставку, я просто должен извиняться. Я совершил ошибку, непростительную человеческую ошибку. Если бы я мог вернуться назад, я бы не совершил этот поступок снова.

Я за равенство и уважение. Мы все должны совершенствоваться с в этом вопросе, и я – первый. Дайте мне право совершать ошибки и исправлять их.

Пусть ответственные организации примут решение [о будущем Рубиалеса]. Как только они это сделают, придет время оценить решение. Я здесь не для того, чтобы кого-то судить, и не думаю, что мне следует это делать.

Я не связывался с Дженни. Она не несет ответственности за происходящее. Я с ней не разговаривал, видимо, мне не хватило смелости.

Я хотел выступить здесь, это мой дом, я тренер национальной сборной, и я понимал, что мои объяснения должны были прозвучать здесь. Извините, я ошибся, это была человеческая ошибка в стрессовой ситуации.

Я аплодировал тому контексту, в котором мы находились. Я никогда не испытывал такого эмоционального стресса. Когда я увидел себя на видео, то не узнал себя», – сказал главный тренер сборной Испании на пресс-конференции.

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