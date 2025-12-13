  • Спортс
  «Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 10-й
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после 6-го тура общего этапа. На первой строчке остался лондонский клуб, набравший 18 очков из 18 возможных. 

Топ-10 выглядит так:

1. «Арсенал»;

2. «Бавария»;

3. «ПСЖ»;

4. «Манчестер Сити»;

5. «Барселона»;

6. «Ливерпуль»;

7. «Атлетико»;

8. «Аталанта»;

9. «Челси»;

10. «Реал». 

Отметим, что «Тоттенхэм» занял 11-ю строчку, дортмундская «Боруссия» – 12-ю, «Интер» – 15-ю, «Ювентус» – 16-ю, «Наполи» – 19-ю. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
