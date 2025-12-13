«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 10-й

«Арсенал» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Goal.

«Арсенал» признан главным фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после 6-го тура общего этапа. На первой строчке остался лондонский клуб, набравший 18 очков из 18 возможных.

Топ-10 выглядит так:

1. «Арсенал »;

2. «Бавария »;

3. «ПСЖ»;

4. «Манчестер Сити»;

5. «Барселона »;

6. «Ливерпуль »;

7. «Атлетико»;

8. «Аталанта»;

9. «Челси»;

10. «Реал».

Отметим, что «Тоттенхэм» занял 11-ю строчку, дортмундская «Боруссия» – 12-ю, «Интер» – 15-ю, «Ювентус» – 16-ю, «Наполи» – 19-ю.