«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 10-й
Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после 6-го тура общего этапа. На первой строчке остался лондонский клуб, набравший 18 очков из 18 возможных.
Топ-10 выглядит так:
1. «Арсенал»;
2. «Бавария»;
3. «ПСЖ»;
4. «Манчестер Сити»;
5. «Барселона»;
6. «Ливерпуль»;
7. «Атлетико»;
8. «Аталанта»;
9. «Челси»;
10. «Реал».
Отметим, что «Тоттенхэм» занял 11-ю строчку, дортмундская «Боруссия» – 12-ю, «Интер» – 15-ю, «Ювентус» – 16-ю, «Наполи» – 19-ю.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
