ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Возможны дополнительные санкции, если он продолжит играть

ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Ивана Федотова в матче КХЛ.

Сегодня вратарь Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Поскольку участие Ивана Федотова в матче ЦСКА 1 сентября является нарушением решения ИИХФ, вынесенного в отношении Федотова, ИИХФ направит дело Ивана Федотова в Дисциплинарный совет ИИХФ в соответствии со статьей 12.1.1.iv Дисциплинарного кодекса ИИХФ.

Кроме того, поскольку ЦСКА и Федерация хоккея России разрешили играть без действительного трансфера, как того требует раздел II статьи 3.5 Международного трансферного регламента, ИИХФ наложит штраф в размере 5000 швейцарских франков на Федерацию хоккея России за разрешение хоккеисту играть без трансфера.

Если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, ИИХФ передаст дело в Дисциплинарный совет ИИХФ, который будет иметь право применить дополнительные санкции к соответствующим вовлеченным сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России», – говорится в заявлении ИИХФ.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

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Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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