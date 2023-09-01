ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Возможны дополнительные санкции, если он продолжит играть

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации КХЛ Иван Федотов деньги Хоккей

ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Ивана Федотова в матче КХЛ.

Сегодня вратарь Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.  

«Поскольку участие Ивана Федотова в матче ЦСКА 1 сентября является нарушением решения ИИХФ, вынесенного в отношении Федотова, ИИХФ направит дело Ивана Федотова в Дисциплинарный совет ИИХФ в соответствии со статьей 12.1.1.iv Дисциплинарного кодекса ИИХФ.

Кроме того, поскольку ЦСКА и Федерация хоккея России разрешили Ивану Федотову играть без действительного трансфера, как того требует раздел II статьи 3.5 Международного трансферного регламента, ИИХФ наложит штраф в размере 5000 швейцарских франков на Федерацию хоккея России за разрешение хоккеисту играть без трансфера.

Если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, ИИХФ передаст дело в Дисциплинарный совет ИИХФ, который будет иметь право применить дополнительные санкции к соответствующим вовлеченным сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России», – говорится в заявлении ИИХФ.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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63 комментария

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Bartez1986
Третьяк: каток на эти деньги не построить, так что не существенно
+39
-3
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last_guard
Из этой новости наконец-то понятно, что ФХР зарегала Федотова в обход правил без трансферной карты.
+33
-2
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Георгий Большаков
Ответ Michael1969
Стандартная практика простая: предоставляется какое-то время на оплату, потом время на погашение долга, потом приостанавливается членство в организации - вероятно, в этот момент утрачивается право на участие в соревнованиях, проводимых организацией, т.е. чемпионатах мира и Олимпийских играх. Потом организация-неплательщик исключается из членов организации.
Право на участие в соревнованиях и так утрачено
+35
-10
+25
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Michael1969
Ответ Георгий Большаков
И как они заставят ФХР этот штраф платить?
Стандартная практика простая: предоставляется какое-то время на оплату, потом время на погашение долга, потом приостанавливается членство в организации - вероятно, в этот момент утрачивается право на участие в соревнованиях, проводимых организацией, т.е. чемпионатах мира и Олимпийских играх. Потом организация-неплательщик исключается из членов организации.
+30
-8
+22
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snekker
обед Сечина
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Георгий Большаков
И как они заставят ФХР этот штраф платить?
+24
-4
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Bernd Leno
Ответ last_guard
Из этой новости наконец-то понятно, что ФХР зарегала Федотова в обход правил без трансферной карты.
А трансферную карту ИИХФ не одобрила из-за возражений лиги, которая под юрисдикцию ИИХФ не попадает)))
+19
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Евросеть Евросеть
ха, а разговоров то было😃
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lus
Оплата штрафа только в рублях. Или подключите Сбербанк к SWIFTу.
+23
-9
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Позитивный
Западные шизофреники в своем стиле. Маразм зашкаливает. Играет и будет играть! Решением допустить Федотова удовлетворен, как и маразмом иихф.
+29
-15
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RBChannel
Штрафуйте еще:))
Не вижу смысла платить взносы и штрафы без полноценного участия во всех турнирах.
+16
-5
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RBChannel
Ответ Michael1969
Стандартная практика простая: предоставляется какое-то время на оплату, потом время на погашение долга, потом приостанавливается членство в организации - вероятно, в этот момент утрачивается право на участие в соревнованиях, проводимых организацией, т.е. чемпионатах мира и Олимпийских играх. Потом организация-неплательщик исключается из членов организации.
Пусть приостанавливает. Все адекватные, только ЗА. Все дурачье только ноет:). Ближайшие турниры, которые светят сборной России , никак не связаны с ИИХФ.
+27
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Знатный стахановец
ИИХФ пусть для начала счёт в Сбере откроют, после поговорим.
+8
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Rus Donskoy
да катитесь колбаской по малой спаской
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paster_bibo
Ответ Георгий Большаков
Право на участие в соревнованиях и так утрачено
Осталось только право платить членские взносы и штрафы. Нужно ли оно - вот в чем вопрос...
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HockeyMan
Ответ Michael1969
Стандартная практика простая: предоставляется какое-то время на оплату, потом время на погашение долга, потом приостанавливается членство в организации - вероятно, в этот момент утрачивается право на участие в соревнованиях, проводимых организацией, т.е. чемпионатах мира и Олимпийских играх. Потом организация-неплательщик исключается из членов организации.
Так нас и так нет ни на чем ни на ои ))

Да и деньги нашего государства тоже на западе замороженные лежат) нам почему то их не отдают)))
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rtr_return
А они в курсе, что банки франки не переводят)
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Serg101
Ответ nik-nemez
ФХР теперь оштрафует ЦСКА ?
100% нет. Кишка у них слаба.
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dyarkov1
Ответ Георгий Большаков
И как они заставят ФХР этот штраф платить?
Элементарно с процентами, когда на Олимпиаду Овечкин захочет. Только сумма будет с 7 нулями и зед патриоты язык в жопу засунут друг другу, как обычно они и привыкли делать
+9
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gukmamop
От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел (с)
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Niyaz niyaz
Если будет играть как сегодня,то пусть играет заявила ИИХФ
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goshforever
А если платить ИИХФ не будут, то что? Сборную забанят? Или исключат из Еврокубков?)
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Георгий Большаков
Ответ dyarkov1
Элементарно с процентами, когда на Олимпиаду Овечкин захочет. Только сумма будет с 7 нулями и зед патриоты язык в жопу засунут друг другу, как обычно они и привыкли делать
Овечкина и так на Олимпиаду не пускают
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Георгий Большаков
Ответ goducks
Можно вернуться в высший дивизион, а можно в 4 и ещё 7 лет пробиваться на верх
Кто сказал, что нас вообще куда-то вернут?
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Vano from Tbilisi
это только начало. Евробюрократы всегда действуют по протоколу
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