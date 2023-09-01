Федерация фехтования Украины обратилась в МОК с жалобой на бездействие FIE в деле Харлан

Федерация фехтования Украины направила жалобу в МОК на бездействие FIE в ситуации с Харлан.

Об этом сообщила пресс-служба украинской организации.

«25 августа 2023 года Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в Международный олимпийский комитет на действия (бездействие) Международной федерации фехтования, которые нарушают устав и кодекс этики .

Это стало продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией после ее поединка с из России на чемпионате мира в Милане, а также с другими противоправными действиями Международной федерации фехтования».

В частности, на сегодняшний день, несмотря на дисциплинарную жалобу, поданную еще в июне в Международную федерацию фехтования, об исключении из числа ее членов Федерации фехтования России из-за включения в состав последней федераций фехтования ДНР, ЛНР, города Севастополь и Республики Крым, до сих пор остается без движения.

Федерация фехтования Украины ожидает скорую, справедливую и беспристрастную реакцию Международного олимпийского комитета на указанные действия Международной федерации фехтования», – говорится в заявлении.

Украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан дисквалифицировали уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

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