Федерация фехтования Украины обратилась в МОК с жалобой на бездействие FIE в деле Харлан

Теги МОК сборная Украины жен FIE Ольга Харлан Политика ТАСС Анна Смирнова Фехтование

Федерация фехтования Украины направила жалобу в МОК на бездействие FIE в ситуации с Харлан.

Об этом сообщила пресс-служба украинской организации.

«25 августа 2023 года Федерация фехтования Украины обратилась с жалобой в Международный олимпийский комитет на действия (бездействие) Международной федерации фехтования, которые нарушают устав и кодекс этики МОК.

Это стало продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан после ее поединка с Анной Смирновой из России на чемпионате мира в Милане, а также с другими противоправными действиями Международной федерации фехтования».

В частности, на сегодняшний день, несмотря на дисциплинарную жалобу, поданную еще в июне в Международную федерацию фехтования, об исключении из числа ее членов Федерации фехтования России из-за включения в состав последней федераций фехтования ДНР, ЛНР, города Севастополь и Республики Крым, до сих пор остается без движения.

Федерация фехтования Украины ожидает скорую, справедливую и беспристрастную реакцию Международного олимпийского комитета на указанные действия Международной федерации фехтования», – говорится в заявлении. 

Украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию победила россиянку Анну Смирнову, но после поединка отказалась от рукопожатия и выставила в ее сторону саблю.

Харлан дисквалифицировали уже в следующей стадии ЧМ. При этом результат схватки с россиянкой не был пересмотрен, а дисквалификацию позже отменили.

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12 комментариев

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shooher
а при чем здесь МОК? или хо*лам можно все сейчас? аннуляция дисквы, изменение правил, а теперь ещё и наши виноваты. ничего, скоро эта иллюзия вседозволенности смоется в унитаз, как и несуществующая уже страна
+29
-2
+27
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Фут.Боль
Ответ And-Rover
На оба колена хоть встали когда направляли жалобу?
Эти будут требовать, чтобы перед ними весь мир стоял на коленях. Жалобу также уже отправили.
+16
-2
+14
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And-Rover
На оба колена хоть встали когда направляли жалобу?
+16
-3
+13
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Геннадий Тёкин
8 июня 1648 года гетман Богдан Хмельницкий обратился к русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии украинцев под защиту Москвы. Спустя 6 лет состоялось воссоединение Украины с Россией.
+12
-2
+10
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Сергей Григорьев
хватит про вот этих не людей писать здесь
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Сергей Фетисов
Чем больше Запад идёт на поводу У нынешней власти Украины,тем больше и наглее требования.Они спорт превратили в место боевых действий.
+5
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Виктор Войнов
Будет потешно, если её дисквалифицируют после обращения родной федерации
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Моё Моя
Пятаки в край обнаглели. Даже евреи такого себе не позволяют.
лохоХ родился, еврей заплакал.
+1
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Verhovn
Надоели жалобщики.
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Усы Экспертницы
Ответ juven
Слава Украине!!!!
Исключительно в составе России!
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