«Барселона» забила 100 голов в Ла Лиге в 2025 году. У «Реала» 69 мячей
«Барселона» забила 100 голов в Ла Лиге за календарный год.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» в 16-м туре чемпионата Испании благодаря дублю Рафиньи Диаса – 2:0. Эти голы стали для каталонцев 99-м и 100-м в рамках Ла Лиги в 2025 году.
Для сравнения, «Реал» в этом году забил в чемпионате Испании 69 мячей, «Вильярреал» – 68, «Атлетико» – 65, «Бетис» – 61.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Педро Мартина
