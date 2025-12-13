«Барселона» забила 100 голов в Ла Лиге в 2025 году. У «Реала» 69 мячей

«Барселона» забила 100 голов в Ла Лиге в 2025 году.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» в 16-м туре чемпионата Испании благодаря дублю Рафиньи Диаса – 2:0. Эти голы стали для каталонцев 99-м и 100-м в рамках Ла Лиги в 2025 году.

Для сравнения, «Реал » в этом году забил в чемпионате Испании 69 мячей, «Вильярреал » – 68, «Атлетико» – 65, «Бетис» – 61.