Камиле Валиевой в марте присвоили звание мастера спорта международного класса. В феврале 2022-го она получила звание ЗМС
Фигуристке Камиле Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса.
Об этом говорится в приказе Министерства спорта РФ от 24 марта 2023 года.
Валиева стала победительницей командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, но медали так и не были вручены из-за начавшегося допингового расследования в отношении фигуристки.
В феврале 2022-го Валиева получила звание заслуженного мастера спорта России.
Почему все сепарировались от дела Валиевой? Никто не чувствует вину?
Что изменилось?
В советское время будущий двухкратный ОЧ Борис Лагутин поехал на ОИ перворазрядником и получил сразу ЗМС после победы там.
А вот Загитовой значок и корочку МСМК вручили на ОИ.