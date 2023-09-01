Камиле Валиевой в марте присвоили звание мастера спорта международного класса. В феврале 2022-го она получила звание ЗМС

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристке Камиле Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса.

Об этом говорится в приказе Министерства спорта РФ от 24 марта 2023 года.

Валиева стала победительницей командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, но медали так и не были вручены из-за начавшегося допингового расследования в отношении фигуристки.

В феврале 2022-го Валиева получила звание заслуженного мастера спорта России.

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41 комментарий

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Туц
забавно что получает это звание спортсменка опозорившая нашу страну допинговой историей. Да уж...
+47
-17
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Marya Y
Ей это звание не присвоили после выигранного ЮЧМ?
+24
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Ира Полубоярова
Ответ заблокированному пользователю
Нормально. Как раз накануне суда CAS на Тутберидзе и Валиеву посыпался дождь наград и званий. Первая получила каток и орден, вторая - звание ЗМС и думаю, это еще не всё, до 25 сентября успеют наградить еще чем-то обеих.
Вы новость прочитали? Камила получила звание МСМК в марте 2023, а ЗМС - в феврале 2022.
+16
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Marya Y
Ответ Мурманчанин37
Трусовой через почти полтора года присвоили после ЮЧМ-18, а тут тоже тянули
Странно, что звание МСМК вообще присваивают уже после получения ЗМС.
+14
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Пользователь заблокирован
Нормально. Как раз накануне суда CAS на Тутберидзе и Валиеву посыпался дождь наград и званий. Первая получила каток и орден, вторая - звание ЗМС и думаю, это еще не всё, до 25 сентября успеют наградить еще чем-то обеих.
+30
-18
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Rodgeras
Что то не вьезжаю. В СССР ЗМС было всегда выше, чем МСМК. Если ты получал заслуженного, то международником ты уже становилося автоматически.
Что изменилось?
+10
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Мурманчанин37
Ответ Marya Y
Ей это звание не присвоили после выигранного ЮЧМ?
Трусовой через почти полтора года присвоили после ЮЧМ-18, а тут тоже тянули
+11
-3
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Vlad Zakirov
Сладкая пилюля перед баном ?талант останется без побед и медалей со знаком мсмк.
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Мурманчанин37
Давно пора было
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Аленка_76
Поздравляю Камилу🎉
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Anisu
Ответ заблокированному пользователю
Нормально. Как раз накануне суда CAS на Тутберидзе и Валиеву посыпался дождь наград и званий. Первая получила каток и орден, вторая - звание ЗМС и думаю, это еще не всё, до 25 сентября успеют наградить еще чем-то обеих.
Родина, тебе скоро будет не до других. Веселись
+13
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RS97
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Ответ Туц
забавно что получает это звание спортсменка опозорившая нашу страну допинговой историей. Да уж...
Вы ещё можете чему-то удивляться?
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Дружба11
Ками,поздравляю!
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Ира Полубоярова
Ответ Rodgeras
Что то не вьезжаю. В СССР ЗМС было всегда выше, чем МСМК. Если ты получал заслуженного, то международником ты уже становилося автоматически. Что изменилось?
Саше МСМК дали раньше, чем МС. Она просто перепрыгнула с одного звания на другое раньше времени)) Как и Ками, она проскочила МСМК. Это ок, так часто бывает.
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Дружба11
Ответ Александр Скворцов
Не рановато ли до вердикта CAS!?
чтобы ни было Ками-талантище, и конечно уникальная
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Ира Полубоярова
Ответ Marya Y
Странно, что звание МСМК вообще присваивают уже после получения ЗМС.
Она это звание должна была еще после ЮЧМ получить в 2020 году, да. Но тогда ей было 13 лет, не проходила по возрасту. А дальше что-то тянули
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S Works Tarmac SL7
Сюр.Просто-сюр🤯💊
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Defender64
Как странно.
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Лакс
Видел приказ Минспорта о присвоении Капризову МС существенно позже ОИ.
В советское время будущий двухкратный ОЧ Борис Лагутин поехал на ОИ перворазрядником и получил сразу ЗМС после победы там.
А вот Загитовой значок и корочку МСМК вручили на ОИ.
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Агент Картер
Ответ заблокированному пользователю
Нормально. Как раз накануне суда CAS на Тутберидзе и Валиеву посыпался дождь наград и званий. Первая получила каток и орден, вторая - звание ЗМС и думаю, это еще не всё, до 25 сентября успеют наградить еще чем-то обеих.
Ну да. И каток стали строить вот пару месяцев назад специально что бы накануне суда вручить его Тутберидзе)
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Pasha0403
и народного артиста РФ для комплекта
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ЕПБ
Ответ Marya Y
Ей это звание не присвоили после выигранного ЮЧМ?
Липницкой в сезоне 2013-2014 вручили,осенью,перед этим была победа на ючм в сезоне 2011-2012 и серебро ючм сезона 2012-2013.Саханович лет через пять вручили,после двух серебрянных ючм.
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bengalsckyzh
Гражданки РФ из Удмуртии и Татарстана, над Россией.
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burefan
Нуу-с, погнали
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xQcoW
Вал💉ева
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