Камиле Валиевой в марте присвоили звание мастера спорта международного класса. В феврале 2022-го она получила звание ЗМС

Фигуристке Камиле Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса.

Об этом говорится в приказе Министерства спорта РФ от 24 марта 2023 года.

Валиева стала победительницей командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, но медали так и не были вручены из-за начавшегося допингового расследования в отношении фигуристки.

В феврале 2022-го Валиева получила звание заслуженного мастера спорта России.

Почему все сепарировались от дела Валиевой? Никто не чувствует вину?