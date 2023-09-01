«Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «ПСЖ» – 8-й, «МЮ» – 15-й
«Ман Сити» назван фаворитом Лиги чемпионов после жеребьевки группового этапа.
После вчерашней церемонии Goal составил рейтинг фаворитов на победу в турнире.
Наибольшие шансы на победу отдаются действующему чемпиону – «Манчестер Сити». Наименьшие шансы – у «Селтика».
Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов:
1. «Манчестер Сити» (Англия)
2. «Бавария» (Германия)
3. «Барселона» (Испания)
4. «Реал Мадрид» (Испания)
5. «Арсенал» (Англия)
6. «Атлетико» (Испания)
7. «Наполи» (Италия)
8. «ПСЖ» (Франция)
9. «Интер» (Италия)
10. «Бенфика» (Португалия)
11. «Милан» (Италия)
12. «Боруссия» Дортмунд (Германия)
13. «Порту» (Португалия)
14. «Севилья» (Испания)
15. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
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В еврокубках у Артеты опыта нет.
А МЮ что-то совсем занизили.
Явно уж не 15-ые они…
И #1 в Лиге Европы)
У некоторых команд опыта ноль. Тому же Наполи с сеткой в прошлом сезоне повезло.
Для всех очевидно, фаворит - Сити. Для всех остальных клубов всё зависит по большей части от удачного жребия в плей офф и формы команд, надо ещё учитывать травмы ключевых игроков ((если такое будет во время плей офф) (у некоторых клубов точно будет)), от такого может пострадать и Сити.
Мой топ фаворитов прямо сейчас - Сити, Бавария, Реал, Арсенал, Барселона...
У Арсенала абсолютно проходная группа, как и Барсы. Да, у Барсы чуть легче, но это не меняет факта того, что оба обязаны выходить с 1 мест.
Ну и у Сити будет порядок. К весне Де Брюйне форму наберёт.