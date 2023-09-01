«Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «ПСЖ» – 8-й, «МЮ» – 15-й

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«Ман Сити» назван фаворитом Лиги чемпионов после жеребьевки группового этапа.

После вчерашней церемонии Goal составил рейтинг фаворитов на победу в турнире.

Наибольшие шансы на победу отдаются действующему чемпиону – «Манчестер Сити». Наименьшие шансы – у «Селтика».

Топ-15 фаворитов Лиги чемпионов:

1. «Манчестер Сити» (Англия)

2. «Бавария» (Германия)

3. «Барселона» (Испания)

4. «Реал Мадрид» (Испания)

5. «Арсенал» (Англия)

6. «Атлетико» (Испания)

7. «Наполи» (Италия)

8. «ПСЖ» (Франция)

9. «Интер» (Италия)

10. «Бенфика» (Португалия)

11. «Милан» (Италия)

12. «Боруссия» Дортмунд (Германия)

13. «Порту» (Португалия)

14. «Севилья» (Испания)

15. «Манчестер Юнайтед» (Англия)

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116 комментариев

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Владимир Самсонов
У Барсы конечно лёгкая группа, но что-то ее уж слишком высоко ставят
+75
-3
+72
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VictorVallecano
Про Барселону особенно смешно.
+55
-16
+39
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Висита Эльмурзаев
Ответ atlan_t
Барса выше Реала....за счёт чего?
Наверное Эвребе возобновил карьеру.
+45
-9
+36
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Billy_Shears
Ответ Макс Фет
Севилья уж точно не выше Мю
Севилья 3 - 0 Манчестер Юнайтед
+46
-16
+30
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atlan_t
Барса выше Реала....за счёт чего?
+36
-11
+25
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QWertY
Арсенал, который там лет 5 не играл и никогда не брал ЛЧ на 5м месте😂😂
+38
-21
+17
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Доминатор3000
Арсенал переоценён.
В еврокубках у Артеты опыта нет.
А МЮ что-то совсем занизили.
Явно уж не 15-ые они…
+19
-5
+14
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Макс Фет
Севилья уж точно не выше Мю
+18
-9
+9
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Aleksey Yashin
Севилья #14 в Лиге чемпионов.
И #1 в Лиге Европы)
+9
-1
+8
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Владимир Самсонов
Ответ Billy_Shears
Севилья 3 - 0 Манчестер Юнайтед
Да, но у Севильи большие проблемы и игроки уходят
+8
0
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Максим Коршунов
Ответ Billy_Shears
Севилья 3 - 0 Манчестер Юнайтед
Барселона отлетела от МЮ в том же розыгрыше, который ты упоминаешь. Не смущает?
+7
0
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JENNINGS
Если посмотреть на группы в целом и учесть отсутствие «Ливерпуля» и других топ-клубов, явных претендентов объективно три: «Сити»🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, «Бавария»🇩🇪 и «Реал»🇪🇸
+10
-3
+7
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Владимир Самсонов
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Тоже высоко, но у Артеты были успехи в Еврокубках, а у Хави быстрые вылеты из ЛЕ.
+7
-2
+5
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AnMe
Барса высоко очень. Хотелось бы конечно, но шансы маловаты. Сити и Бавария пока смотрятся на голову выше классом. У того же Мадрида, если выпадет легкая сетка, кажется что будет больше шансов, чтобы вытащить матч из-за опыта игроков, тут Барса тоже уступает.
У некоторых команд опыта ноль. Тому же Наполи с сеткой в прошлом сезоне повезло.
+5
0
+5
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Анвар
Поставить выше Арсенала Барсу сейчас надо умудриться
+6
-2
+4
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Висита Эльмурзаев
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Арсенал намного сильнее нынешней Барселоны
+18
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Tornado S
Ответ Ришад Хайруллин
хоть и фанат барсы но 3 место смешно с таким составом, хотя у реала состав тоже не лучше
смеётся тот кто смеётся последним
+8
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GR5
Юнайтед - сильно недооценили в этом рейтинге
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Tristan...
Удивлён высокой позиции Барсы.
Для всех очевидно, фаворит - Сити. Для всех остальных клубов всё зависит по большей части от удачного жребия в плей офф и формы команд, надо ещё учитывать травмы ключевых игроков ((если такое будет во время плей офф) (у некоторых клубов точно будет)), от такого может пострадать и Сити.
Мой топ фаворитов прямо сейчас - Сити, Бавария, Реал, Арсенал, Барселона...
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Mykytka
Мне интересно другое. До жеребьевки Арсенал был на 4 месте, Барса на 5. После - поменялись. Что случилось?
У Арсенала абсолютно проходная группа, как и Барсы. Да, у Барсы чуть легче, но это не меняет факта того, что оба обязаны выходить с 1 мест.
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МБ14
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Бавария с Тухелем - это позорище. Ты матчи Баварии смотрел? Им бы 1/8 пройти. А у Сити, если Де Брюйне не вернётся, то всё ,тоже, не очень хорошо будет.
Не спеши с выводами. Думаю Тухеля недооценивают, приобретены нужные игроки, прошла полноценная подготовка.
Ну и у Сити будет порядок. К весне Де Брюйне форму наберёт.
+3
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Артём Назмутдинов
Ответ atlan_t
Барса выше Реала....за счёт чего?
лл
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Очевидное невероятное
а вот посмотрите, Барселона отлично покажет себя
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Billy_Shears
Ответ Доминатор3000
Арсенал переоценён. В еврокубках у Артеты опыта нет. А МЮ что-то совсем занизили. Явно уж не 15-ые они…
Скорее недооценен.. Почему сити, бавария и реал выше в списке - понятно, остальные должны быть ниже.
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Slaven_Bilic
Ответ atlan_t
Барса выше Реала....за счёт чего?
за счёт лёгкой группы. с первого места значительно больше шансов. до жеребьевки была ниже.
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