«Ман Сити» – фаворит ЛЧ после жеребьевки по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «Арсенал» – 5-й, «ПСЖ» – 8-й, «МЮ» – 15-й

«Ман Сити» назван фаворитом Лиги чемпионов после жеребьевки группового этапа.

После вчерашней церемонии Goal составил рейтинг фаворитов на победу в турнире.

Наибольшие шансы на победу отдаются действующему чемпиону – « ». Наименьшие шансы – у « ».

Топ-15 фаворитов чемпионов:

1. «Манчестер Сити» (Англия)

2. « » (Германия)

3. « » (Испания)

4. « » (Испания)

5. « » (Англия)

6. « » (Испания)

7. « » (Италия)

8. «ПСЖ» (Франция)

9. «Интер» (Италия)

10. «Бенфика» (Португалия)

11. «Милан» (Италия)

12. « » Дортмунд (Германия)

13. «Порту» (Португалия)

14. «Севилья» (Испания)

15. «Манчестер Юнайтед» (Англия)

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