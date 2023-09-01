«Сочи» на месяц рекомендовано приостановить игры на «Фиште» из-за качества газона. Матч со «Спартаком» может пройти в Москве

РПЛ рекомендовала «Сочи» не играть на домашнем стадионе из-за качества газона.

«По результатам инспектирования газона комиссией по оценке качества футбольных полей рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи.

Футбольный клуб «Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», а матч « » – «Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт».

Письмо о согласовании изменений в графике чемпионата было также получено от футбольного клуба « .

4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза», – сообщается в заявлении РПЛ.

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