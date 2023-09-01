«Сочи» на месяц рекомендовано приостановить игры на «Фиште» из-за качества газона. Матч со «Спартаком» может пройти в Москве

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ Олимпийский стадион Сочи стадионы календарь Сочи Футбол

РПЛ рекомендовала «Сочи» не играть на домашнем стадионе из-за качества газона.

«По результатам инспектирования газона комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи.

Футбольный клуб «Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», а матч «Сочи» – «Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт».

Письмо о согласовании изменений в графике чемпионата было также получено от футбольного клуба «Спартак-Москва».

4 сентября предложение об обмене кругами рассмотрит Общее собрание клубов РПЛ в заочном формате, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза», – сообщается в заявлении РПЛ.

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48 комментариев

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vzhik \0
Нормально, Локо и ЦСКА убивались на этом газоне, а тут опять «заговор» против Спартака
+71
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Balt
Пусть на Кубани в Краснодаре играют. Какие проблемы? Тот же самый регион, какая Москва?
+31
-10
+21
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Барберис
Зениту не стыдно?????????

Что стоит газон держать в надлежающем виде?
+34
-15
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Kulich
Как может в Сочи и такой паршивый газон?
+14
0
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Pro_Evolution
Ответ vzhik \0
Нормально, Локо и ЦСКА убивались на этом газоне, а тут опять «заговор» против Спартака
Вот они, неопровержимые доказательства!
+12
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+8
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\\\ VORON ///
Ответ Balt
Пусть на Кубани в Краснодаре играют. Какие проблемы? Тот же самый регион, какая Москва?
Читать умеешь? Гостевой и домашние матчи просто поменяют местами. Матч в Сочи будет в следующем году.
+7
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Verhovn
Ответ Kulich
Как может в Сочи и такой паршивый газон?
Агрономы некомпетентные люди. Гнать поганой метлой)
+6
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Никита Самарин
Адекватное решение поменяться кругами, вопрос только в том, почему не поступили также в двух последних матчах (с ЦСКА и Локо).
+4
0
+4
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Roman Araslanov
Ответ vzhik \0
Нормально, Локо и ЦСКА убивались на этом газоне, а тут опять «заговор» против Спартака
Может потому-что в матчах с локо и цска он ещё соответствовал, а перед матчем со Спартаком окончательно пришёл в негодность? Мозги напрягать пробовал хоть раз в жизни?
+7
-4
+3
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Владислав Назаров
Даже по ТВ газон сочинской арены смотрится ужасным и это на юге. Каким образом ранее комиссия признала его годным?
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Goshish
Ответ Kulich
Как может в Сочи и такой паршивый газон?
Легко, на самом деле - очень жаркая погода, крайне активное солнце, отсутствие осадков, соль от моря, которое в ста метрах. Ну и под всё это - отсутствие очень хороших агрономов и как следствие - неподходящий газон.
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Рязанец_80
Слабаки. Не играли они в 90-тых в ,, огородах,, Зажрались...
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Зубы Дзюбы
Ответ Balt
Пусть на Кубани в Краснодаре играют. Какие проблемы? Тот же самый регион, какая Москва?
Это замена кругов. В чем проблема?
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Redmurza
Ответ Balt
Пусть на Кубани в Краснодаре играют. Какие проблемы? Тот же самый регион, какая Москва?
Так предлагают поменяться кругами, но это новость читать надо, а не срать в комменты
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Slavnov
Ответ vzhik \0
Нормально, Локо и ЦСКА убивались на этом газоне, а тут опять «заговор» против Спартака
Так вы и испортили специально,чтоб спартак не мог показать стеночки и забегания,продемонстрировать технику и скорость....
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Саша Котляров
Ответ vzhik \0
Нормально, Локо и ЦСКА убивались на этом газоне, а тут опять «заговор» против Спартака
Ну да не спроведливо
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Redmurza
Ответ Roman Araslanov
Может потому-что в матчах с локо и цска он ещё соответствовал, а перед матчем со Спартаком окончательно пришёл в негодность? Мозги напрягать пробовал хоть раз в жизни?
Слишком сложно для фанов Локо и ЦСКА
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Фут.Боль
Ответ Барберис
Зениту не стыдно????????? Что стоит газон держать в надлежающем виде?
У Зенита Крыша хорошая) Могли бы и в Питере сыграть.
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<~Inter~>
удивляет, что богатые клубы до сих пор не могут решить проблемы с газоном
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dreamstep
В Сочи лучший климат, непрофессионалов отвечающих за газон гнать надо.
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инок
Давно пора было закрыть это картофельное поле и перестелить газон. Наконец-то.
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Recreated
Это только у нас может быть, больше нигде!
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ЗЕНИТ65
Ответ Михаил Хромаков
помня как эти гиены Ростов обломали я б им отказал в обмене, где там у них резервное поле?
Газпром Арена.
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Водяра
Ответ Барберис
Зениту не стыдно????????? Что стоит газон держать в надлежающем виде?
Бакланы сожрали сочинский газон.
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Сергей Сурков
А зачем тогда заявляют запасной стадион?! Пусть играют на нём, если своё поле в дер.о превратили!
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