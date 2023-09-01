Бонуччи перешел из «Ювентуса» в берлинский «Унион». Он играл за туринцев с 2010-го с перерывом на сезон в «Милане»

Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в берлинский «Унион».

Контракт 36-летнего чемпиона Европы с туринцами действовал еще год, однако в июле «Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил на продажу.

присоединился к « » в 2010 году. В 2017-м защитник перешел в «Милан», но уже через год вернулся в Турин. Его статистику можно найти здесь.

Напомним, что « » сыграет в Группе Лиги чемпионов – с «Наполи», «Реалом» и «Брагой».

Фото: fc-union-berlin.de

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