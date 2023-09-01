Бонуччи перешел из «Ювентуса» в берлинский «Унион». Он играл за туринцев с 2010-го с перерывом на сезон в «Милане»

Теги Леонардо Бонуччи Ювентус бундеслига Германия сборная Италии по футболу серия А Италия трансферы Унион Берлин Футбол

Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в берлинский «Унион».

Контракт 36-летнего чемпиона Европы с туринцами действовал еще год, однако в июле «Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил на продажу.

Бонуччи присоединился к «Ювентусу» в 2010 году. В 2017-м защитник перешел в «Милан», но уже через год вернулся в Турин. Его статистику можно найти здесь.

Напомним, что «Унион» сыграет в Группе Лиги чемпионов – с «Наполи», «Реалом» и «Брагой».

Фото: fc-union-berlin.de

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35 комментариев

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love_sport737
ещё и в ЛЧ сыграет, в отличие от гения Максика
+109
-1
+108
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Артём Клагиш
вау, яркий переход
+24
0
+24
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Roman
С повышением, Лео!
+34
-13
+21
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blаncо
Из команды без еврокубков в команду ЛЧ. Скажи такое лет 15 назад - покрутили бы у виска.
+15
0
+15
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zzzeeerrrooo
Ответ love_sport737
ещё и в ЛЧ сыграет, в отличие от гения Максика
Юве попал в ЛЧ , но их оттуда выкинули
+12
-6
+6
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ hedgehog111
по делу выкинули
Ведь ты стопудово даже не вникал в суть вопроса. Но будешь попукивать про справедливость наказания)
+8
-3
+5
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Андрей Лебедевъ
Конец трансферного окна в Германии приносит всё больше удивительных переходов, которые вообще никто не ждал
+5
0
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Илья Лисицкий
Унион усилился , надеюсь на выход из группы
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Простой Простой
Ответ Zed_patriot
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это рофл? он про Бонуччи
+4
0
+4
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Zidane 21
всего хорошего Бон и спасибо за всё.
+3
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Магомед Жабиев
Очень будет интересно понаблюдать за этой немецкой командой , довольно интересный состав у них собрался .
+2
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Gündoğan
В этом возрасте мог в СА уехать, но будет в ЛЧ красава
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Алексей Игоревич
Напривозит, как в Милане
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ARIGAMI ARIGAMI
Страшно сказать, как в его возрасте быть ЦЗ в Бундеслиге
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Aibek Mak
Лет 5-7 назад несколько лет был одним из лучших защитников в мире. Удачи в ЛЧ Унион
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Дмитрий_Олегович
ну, хоть в ЛЧ поиграет напоследок
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Максим Семин
Последний из легендарной обороны
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Вадим Сидоров
Такая радость будто в Баварию-)
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Андрей Шилов
а мог перейти в Зенит ! был бы 5 кратным чемпионом России или даже 7 кратным
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Jurgen Klinsmann
последний из тройки bbc
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Футбол, хоккей итд
Спасибо Бону за ювентийские года. Удачи в новом клубе. К сожалению для Ювентуса и для него, он как игрок закончился ещё 2 года назад.
Пусть пошумит с Унионом в ЛЧ. 💪👍💥
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A.G
у меня лицо как у Бонуччи, когда я прочитал новость
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