Бонуччи перешел из «Ювентуса» в берлинский «Унион». Он играл за туринцев с 2010-го с перерывом на сезон в «Милане»
Леонардо Бонуччи перешел из «Ювентуса» в берлинский «Унион».
Контракт 36-летнего чемпиона Европы с туринцами действовал еще год, однако в июле «Ювентус» исключил Бонуччи из состава и выставил на продажу.
Бонуччи присоединился к «Ювентусу» в 2010 году. В 2017-м защитник перешел в «Милан», но уже через год вернулся в Турин. Его статистику можно найти здесь.
Напомним, что «Унион» сыграет в Группе Лиги чемпионов – с «Наполи», «Реалом» и «Брагой».
Фото: fc-union-berlin.de
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Пусть пошумит с Унионом в ЛЧ. 💪👍💥