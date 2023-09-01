«Ман Сити» за 53 млн фунтов купил хавбека «Вулвс» и сборной Португалии Нунеша

Теги Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Матеуш Нунеш Футбол

«Манчестер Сити» приобрел полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуша Нунеша.

25-летний хавбек сборной Португалии подписал с «горожанами» контракт на пять лет.

По данным The Athletic, «Ман Сити» заплатил «Вулверхэмптону» за Матеуша 53,2 млн фунтов.

В АПЛ-2022/23 Нунеш провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: mancity.com

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37 комментариев

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Roman
Если зайти в профиль данного игрока, то спортс.ру утверждает, что игрок в 2023 году поиграл не только за волков, но и за Волту-Ретонду из бразильской третьей лиги, а также за Португезу из бразильского пердива. Какой разносторонний игрок, все успевает! Да, спортс?
+28
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+28
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Aymyrat Rahymberdiyew
Гвардиола: Тачку на прокачку
+25
-2
+23
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Gündoğan
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Активности Ман Сити в летнее ТО 2023/24:

💶Ушли:
✅Илкай Гюндоган, Барселона — Бесплатно
✅Бенджамен Менди, Лорьян -- Бесплатно
✅Ши Чарльз, Саутгемптон -- £15млн.
✅Киран Сликер, Ипсвич Таун -- Бесплатно
✅Янхель Эррера, Жирона -- Бесплатно
✅Джеймс Траффорд, Бёрнли -- £19млн.
✅Дире Мебуде, Вестерло -- £1.65млн.
✅Рияд Марез, Аль Ахли -- £30млн.
✅Карлос Борхес, Аякс -- £17млн.
✅Эмерик Лапорт, Аль Насср – 25.6млн.
✅Коул Палмер, Челси – £40+5млн.

🔄Аренды:
✅Каллум Дойл, Лестер Сити
✅Лиам Делап, Халл Сити
✅Киан Брекин, Уикомб Вондерерс
✅Ян Коуто, Жирона
✅Исса Каборе, Лутон Таун
✅Джош Уилсон-Эсбранд, Реймс
✅Финли Бёрнс, Стивенидж
✅Люк Мбете, Ден Босх
✅Томми Дойл, Вулверхэмптон

🤑Покупки:
✅Матео Ковачич, Челси -- £30млн.
✅Йошко Гвардиол, РБ Лейпциг -- £77.5млн.
✅Жереми Доку, Ренн – £51млн.
✅ Матеус Нунес, Вулверхэмптон – £47.4млн.

🔜Возможные продажи:
⏳Зак Стеффен, ? -- ?

🔜Возможные аренды:
⏳Жоау Канселу, Барселона

🟩Продаж на сумму: £163, 2млн.
🟥Покупок на сумму: £205.9млн.
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+17
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Slavanya
Феноменальная работа Сити на трансферном рынке
+12
-7
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ОФутболе ТВ
сначала подумал Агуэро на фото
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privet100
Ответ Slavanya
Феноменальная работа Сити на трансферном рынке
Что феноменального в данном случае? Чел устроил забастовку, Вулвс пришлось продавать за копейки, по сути. Один из тех случаев, где богатые становятся богаче, а бедные беднее.
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Slavanya
Ответ privet100
Что феноменального в данном случае? Чел устроил забастовку, Вулвс пришлось продавать за копейки, по сути. Один из тех случаев, где богатые становятся богаче, а бедные беднее.
Посмотри как сити распоряжается своей академией. Сколько игроков ушло в аренду и куда. Сколько стоят воспитанники?
Палмер по цене Нуньеша, разве это не отличная работа?
Работа Сити позволяет им оставаться богатыми
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Вазген, друг Мхитаряна.
наверное хороший игрок, раз Гвардиола купил его
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Roman
Ответ LaffyTaffy
Он же ездил туда играть зимой
Когда? На ТМ нет ничего об этом
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AlexKhokhlov
Ответ Slavanya
Феноменальная работа Сити на трансферном рынке
Да, хороши.
Зашел концепт с 4 центральными защитниками - куплен Йошко.
Функционал Гюндогана заменен двумя разноплановыми игроками в центр- Нунешем и Ковачичем.
Пропала изоляционная опция справа - Доку на вход.
Да, игроки, мягко говоря, не дешевые, но таков сейчас рынок, увы.
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cektor
сегодня сочные трансферы
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Аморалинни
Ответ Gündoğan
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Активности Ман Сити в летнее ТО 2023/24: 💶Ушли: ✅Илкай Гюндоган, Барселона — Бесплатно ✅Бенджамен Менди, Лорьян -- Бесплатно ✅Ши Чарльз, Саутгемптон -- £15млн. ✅Киран Сликер, Ипсвич Таун -- Бесплатно ✅Янхель Эррера, Жирона -- Бесплатно ✅Джеймс Траффорд, Бёрнли -- £19млн. ✅Дире Мебуде, Вестерло -- £1.65млн. ✅Рияд Марез, Аль Ахли -- £30млн. ✅Карлос Борхес, Аякс -- £17млн. ✅Эмерик Лапорт, Аль Насср – 25.6млн. ✅Коул Палмер, Челси – £40+5млн. 🔄Аренды: ✅Каллум Дойл, Лестер Сити ✅Лиам Делап, Халл Сити ✅Киан Брекин, Уикомб Вондерерс ✅Ян Коуто, Жирона ✅Исса Каборе, Лутон Таун ✅Джош Уилсон-Эсбранд, Реймс ✅Финли Бёрнс, Стивенидж ✅Люк Мбете, Ден Босх ✅Томми Дойл, Вулверхэмптон 🤑Покупки: ✅Матео Ковачич, Челси -- £30млн. ✅Йошко Гвардиол, РБ Лейпциг -- £77.5млн. ✅Жереми Доку, Ренн – £51млн. ✅ Матеус Нунес, Вулверхэмптон – £47.4млн. 🔜Возможные продажи: ⏳Зак Стеффен, ? -- ? 🔜Возможные аренды: ⏳Жоау Канселу, Барселона 🟩Продаж на сумму: £163, 2млн. 🟥Покупок на сумму: £205.9млн.
Голубой мешок со всеми победами спокойно покупает игроков за 50
А красные соседи тратят по сотке за неликвид
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Galym Muratuly
Ответ Gündoğan
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Активности Ман Сити в летнее ТО 2023/24: 💶Ушли: ✅Илкай Гюндоган, Барселона — Бесплатно ✅Бенджамен Менди, Лорьян -- Бесплатно ✅Ши Чарльз, Саутгемптон -- £15млн. ✅Киран Сликер, Ипсвич Таун -- Бесплатно ✅Янхель Эррера, Жирона -- Бесплатно ✅Джеймс Траффорд, Бёрнли -- £19млн. ✅Дире Мебуде, Вестерло -- £1.65млн. ✅Рияд Марез, Аль Ахли -- £30млн. ✅Карлос Борхес, Аякс -- £17млн. ✅Эмерик Лапорт, Аль Насср – 25.6млн. ✅Коул Палмер, Челси – £40+5млн. 🔄Аренды: ✅Каллум Дойл, Лестер Сити ✅Лиам Делап, Халл Сити ✅Киан Брекин, Уикомб Вондерерс ✅Ян Коуто, Жирона ✅Исса Каборе, Лутон Таун ✅Джош Уилсон-Эсбранд, Реймс ✅Финли Бёрнс, Стивенидж ✅Люк Мбете, Ден Босх ✅Томми Дойл, Вулверхэмптон 🤑Покупки: ✅Матео Ковачич, Челси -- £30млн. ✅Йошко Гвардиол, РБ Лейпциг -- £77.5млн. ✅Жереми Доку, Ренн – £51млн. ✅ Матеус Нунес, Вулверхэмптон – £47.4млн. 🔜Возможные продажи: ⏳Зак Стеффен, ? -- ? 🔜Возможные аренды: ⏳Жоау Канселу, Барселона 🟩Продаж на сумму: £163, 2млн. 🟥Покупок на сумму: £205.9млн.
Спасибо за подробную информацию.
+1
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Born is the King
Бессмысленный трансфер для Вулверхэмптона. Они сами Нунеша купили за 45 млн. Походу Ситя остальную сумму уже будет платить компании Мендеша
лучше поверю то что пишут, чем фантазеру
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Artuom Batishev
Ответ Galym Muratuly
урааа!!! Идеальные трансферы от Мансити!!! 💪🏿💪🏿💪🏿 Палмера за 45 слить Челси, и купить готового игрока за 53 млн, идеально. На окупаемость уже какой год выходят Мансити
Эээ второй год?)
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Иван Иванов
Ответ Футбол, хоккей итд
Внешне, чем-то Карлоса Тевеса напоминает....)
Ты что-то путаешь, чувак. 😉
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Vic Wild
Ответ <CRISTIANO>
Я так понимаю это замена ушедшему Гюндогану?
Это дублер Родри, который необходим т.к.
Филлипс не потянул
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Максим Черкашин
Додавил Сити.:)))))
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Мертвый
странно, годом раньше он играл на 3 дивизионе Португалии
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ман сити фейк
Я говорил никаких Пакет за 110 не будет. Вот и нашли дешевле и лучше
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Евгений Кузнецов
Серхио Агуэро?)
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Футбол, хоккей итд
Внешне, чем-то Карлоса Тевеса напоминает....)
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Gündoğan
Очередное отличное ТО для Сити
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<CRISTIANO>
Я так понимаю это замена ушедшему Гюндогану?
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Крученые мячи Анри
Характериску игрока, пожалуйста...
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