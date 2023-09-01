«Ман Сити» за 53 млн фунтов купил хавбека «Вулвс» и сборной Португалии Нунеша
«Манчестер Сити» приобрел полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуша Нунеша.
25-летний хавбек сборной Португалии подписал с «горожанами» контракт на пять лет.
По данным The Athletic, «Ман Сити» заплатил «Вулверхэмптону» за Матеуша 53,2 млн фунтов.
В АПЛ-2022/23 Нунеш провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: mancity.com
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✅Финли Бёрнс, Стивенидж
✅Люк Мбете, Ден Босх
✅Томми Дойл, Вулверхэмптон
🤑Покупки:
✅Матео Ковачич, Челси -- £30млн.
✅Йошко Гвардиол, РБ Лейпциг -- £77.5млн.
✅Жереми Доку, Ренн – £51млн.
✅ Матеус Нунес, Вулверхэмптон – £47.4млн.
🔜Возможные продажи:
⏳Зак Стеффен, ? -- ?
🔜Возможные аренды:
⏳Жоау Канселу, Барселона
🟩Продаж на сумму: £163, 2млн.
🟥Покупок на сумму: £205.9млн.
Палмер по цене Нуньеша, разве это не отличная работа?
Работа Сити позволяет им оставаться богатыми
Зашел концепт с 4 центральными защитниками - куплен Йошко.
Функционал Гюндогана заменен двумя разноплановыми игроками в центр- Нунешем и Ковачичем.
Пропала изоляционная опция справа - Доку на вход.
Да, игроки, мягко говоря, не дешевые, но таков сейчас рынок, увы.
А красные соседи тратят по сотке за неликвид
Филлипс не потянул