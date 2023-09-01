«Ман Сити» за 53 млн фунтов купил хавбека «Вулвс» и сборной Португалии Нунеша

«Манчестер Сити» приобрел полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуша Нунеша.

25-летний хавбек сборной Португалии подписал с «горожанами» контракт на пять лет.

По данным The Athletic, « » заплатил « » за Матеуша 53,2 млн фунтов.

В АПЛ-2022/23 провел 34 матча и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: mancity.com

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