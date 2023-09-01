Вайцеховская о фигурном катании: «Вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, начал стремительно превращаться в «Дом-2»

Елена Вайцеховская высказалась об отсутствии международных соревнований для российских фигуристов.

«Наиболее мощным нейтрализатором запредельных нагрузок большого спорта является результат. Он обнуляет все: усталость от тренировок, от травм, боль, отказы себе в очень многих вещах, жесткость, а порой и жестокость тренера. Логика здесь проста: я же дошел до своей цели? Значит, все, что со мной происходило, было оправданным.

С потерей возможности выступать в реально значимых соревнованиях из цепочки ушло самое важное звено. И вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, имеющий колоссальные победные традиции и поистине уникальный тренерский цех, начал стремительно превращаться в «Дом-2».

С громкими и показными скандалами, на которые (за неимением лучших поводов) бросаются все без исключения СМИ, со странными поступками, с попытками выдать внутренние старты и шоу за события мирового значения, со множеством покалеченных карьер и судеб.

И трудно отделаться от ощущения, что механизм, заточенный на добывание золотых медалей, начинает пожирать сам себя», – написала .