Вайцеховская о фигурном катании: «Вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, начал стремительно превращаться в «Дом-2»

Теги сборная России Елена Вайцеховская Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась об отсутствии международных соревнований для российских фигуристов.

«Наиболее мощным нейтрализатором запредельных нагрузок большого спорта является результат. Он обнуляет все: усталость от тренировок, от травм, боль, отказы себе в очень многих вещах, жесткость, а порой и жестокость тренера. Логика здесь проста: я же дошел до своей цели? Значит, все, что со мной происходило, было оправданным.

С потерей возможности выступать в реально значимых соревнованиях из цепочки ушло самое важное звено. И вид спорта, десятилетиями поставлявший результат экстра-класса, имеющий колоссальные победные традиции и поистине уникальный тренерский цех, начал стремительно превращаться в «Дом-2».

С громкими и показными скандалами, на которые (за неимением лучших поводов) бросаются все без исключения СМИ, со странными поступками, с попытками выдать внутренние старты и шоу за события мирового значения, со множеством покалеченных карьер и судеб.

И трудно отделаться от ощущения, что механизм, заточенный на добывание золотых медалей, начинает пожирать сам себя», – написала Вайцеховская

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20 комментариев

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Фрида Ремарк
То есть раньше, когда ту же Бережную активно истязал партнер, а потом и вовсе до жуткой травмы довел, все было ок? Или как машину у Бутырской сожгли и Слуцкую вызывали на допросы? Про пьяные выходки мужчин из сборной на соревнованиях тоже много что рассказывали и тд и тп.
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несахар
почему начал? фигурное катание уже давно мало отличается от дома 2
+12
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Natalia Solomakha
Раньше тот же Дом - 2 был, только всё втихую обделывалось. Считалось неприличным трясти нижним бельём на публику. А сегодня именно на это и спрос.
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Девочка с севера
Ответ Фрида Ремарк
То есть раньше, когда ту же Бережную активно истязал партнер, а потом и вовсе до жуткой травмы довел, все было ок? Или как машину у Бутырской сожгли и Слуцкую вызывали на допросы? Про пьяные выходки мужчин из сборной на соревнованиях тоже много что рассказывали и тд и тп.
Ну может, тогда интернета не было, поэтому так не полоскали, поговорили да забыли🤷‍♀️. А теперь обзвоны всех и вся
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opty
Ну наверное впервые согласен с Вайц.

Только не "превращается" а уже превратился на внутрироссийских турнирах
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KARINA G. (FSK)
Весь мир превращается в Дом 2. Пора бы заметить.
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orlitza
Это следствие того, что ФК женское стало детским, а взрослые ждут от них взрослых поступков, взрослых новостей и на полном серьёзе обсуждают, почему одна маленькая девочка пропадала на сутки (это предмет негламурного разговора) и почему один мальчик, еле выползший из пелёнок юниорства, оставил другую девочку, которая ещё из этих пелёнок и не выползла. Взрослые вроде бы люди. ФК - это дети и подростки. И интересны только своими спортивными достижениями, уже недетскими. Во всём остальном ... Какие претензии? Лучше бы к своим внукам-детям. Или обсуждают тоже только подростки, для которых их ровесники - ролевые модели? .. Но в отличие от обсуждающих они чемпионы (в широком смысле) в своём деле.
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Самая цитируемая и вообще недура
Нет цели-нет спорта. Ожидаемо, к сожалению.
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olvl
Усилиями таких как ЕВ, видимо.
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Маргарита В Сафронова
Фигурное катание и сейчас находится на высочайшем уровне. Проблема в том, что очень многие стали пиариться на этом прекрасном виде спорта, который привлекает внимание огромного числа зрителей. Сама Елена, не имея к фк никакого отношения, постоянно говорит о фигуристах. А фигуристы ведут себя не лучше и не хуже, чем спортсмены других видов спорта. Но достаётся им критики больше, потому что внимания к ним очень много.
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Viks
Потому что они стали считать себя звёздами экстра-класса.
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Montenegro Serbian
У этого есть как и минусы (ну психологическая нагрузка и прессинг на спортсменов выше, особенно в женской одиночке) так и плюсы (в век интернета проще монетизировать весь этот хайп и известность за счёт шума вокруг ФК).

Поставь на одну чашу весов нынешнюю известность ФК, а на другую безызвестность каких-нибудь триатлонистов или девочек их художественной гимнастики и спроси фигуристов чтобы они выбрали: первый или второй вариант?
Почему-то уверен что большинство выбрало бы первый.
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Alla Belova
Так было всегда, задолго до появления инета...
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Аня
Говорит пловчиха, думающая что она разбирается в ФК, пишущая заказные статейки против тутберидзе и загитовой
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MuadDib
А че еще делать? Медийку осталось только и качать, на международные старты не приглашают, ехать с турами по стране?
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katanie-na-ldu
Пожалуй, она во многом права... Например, насчет скандалов. Остается выяснить главный вопрос - кто приложил к этому руку?
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Георгий Большаков
Если на внутренних стартах выступают спортсмены мирового уровня, это события мирового значения, нет?
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Nubreed
Фигурка уже много лет абсолютный синоним домадва! Сами же за это упорно боролись
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Александр Скворцов
Трудно не согласиться с Вайцеховской!
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Алеся Ткаченко
А вот тут Вайц права.Сплошные скандалы и теории заговора от фанатов
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