Федотов сыграет в воротах ЦСКА с первых минут матча с «Ак Барсом»

ЦСКА опубликовал состав на матч за Кубок открытия с «Ак Барсом».

Иван Федотов сыграет в воротах с первых минут игры.

Ранее стало известно, что вратарь сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

Игра состоится сегодня, 1 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись