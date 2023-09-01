Федотов сыграет в воротах ЦСКА с первых минут матча с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Открытия Иван Федотов Хоккей

ЦСКА опубликовал состав на матч за Кубок открытия с «Ак Барсом».

Иван Федотов сыграет в воротах с первых минут игры.

Ранее стало известно, что вратарь сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. 

Игра состоится сегодня, 1 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявлял, что Федотов начнет играть за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 сентября. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись

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25 комментариев

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Bartez1986
пора бы Мичкову взять билет до Филадельфии и валить нахрен. да, придется играть по несистемной несистеме. это единственный минус, конечно
+39
-5
+34
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бык бенни
Ну всё понятно, Ротенберга ждёт многолетняя "суперсерия" с Белоруссией... Или хоккей на траве в Индии, на выбор...
+30
-3
+27
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FaithDevotion
Ответ Саша Федотов
начало конца :)
Какого конца, если Россия и так убрана со всех соревнований, причём бессрочно и без каких-либо гарантий возвращения?)
+32
-9
+23
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5kywn5cddd
Они спецом эскалируют ситуацию! Походу получили добро сверху!
+8
0
+8
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Владик Сергеев
Ответ вован63
Какой вред?
Ну если думать, что Ротен с суперсерией с Белоруссией это наше развитие, то никакого
+10
-2
+8
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ABarca
Еще и напропускает шайб 5))) Вот будет показательная кора)))
+6
-1
+5
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Владик Сергеев
Стоит ли того Федотов, чтобы принципиально ставить его на матч и вступать в такие конфронтации во вред всего российского хоккея?
+7
-3
+4
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J-12
rip КХЛ и сборная?
+6
-3
+3
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Пользователь Имени
В этом есть плюс, надеюсь Федотов попадет в кадр без маски, посмотреть не заклеили ли ему рот, переживаю )
+6
-3
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Саша Федотов
начало конца :)
+11
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*BG*
Ответ Ебздрогыч
Федотов будет как дед Мороз - тот работает сутки через 364, Федотов сутки поработает и тоже годик отдыхать будет
Зато ты у нас работаешь без устали и без отдыха, строчишь комменты на горячих ветках, плюсики набиваешь. А Ваня будет играть весь сезон, не нужно за него переживать.
+3
-1
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Hitgoe Himgob
Ответ вован63
Е что из этого если напропускает? Ну тебе наверно полегче станет.
сколько в итоге?)
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вован63
Ответ ABarca
Еще и напропускает шайб 5))) Вот будет показательная кора)))
Е что из этого если напропускает? Ну тебе наверно полегче станет.
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личные рекорды это не хоккей
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Ответ вован63
Тебе то какая разница где они будут играть.
вопрос ни где, а какого качества хоккей у нас будет
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вован63
Ответ личные рекорды это не хоккей
при чем здесь это? просто по игрокам ударят санкциями, играешь в КХЛ - больше не играешь нигде , побегут наши туда а оттуда вообще никто не приедет, и хоккей России превратится в футбол России
Тебе то какая разница где они будут играть.
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вован63
Ответ Владик Сергеев
Ну если думать, что Ротен с суперсерией с Белоруссией это наше развитие, то никакого
Ты думаешь если Ванька не будет играть нас на чемпионат мира позовут, везде и всегда уважают силу.
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вован63
Ответ Ебздрогыч
Федотов будет как дед Мороз - тот работает сутки через 364, Федотов сутки поработает и тоже годик отдыхать будет
Тебя наверно корежет что так разрулилось?
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sled
Знаменитые ленинградские менеджеры!!!
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Ilya87
Предлагаю освистывать Федотова на каждом матче и собрать петицию
+5
-5
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