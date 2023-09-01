Инфантино о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Этого не должно было случиться. Мы должны поддерживать женщин и женский футбол, отстаивать истинные ценности»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол ФИФА Федерация футбола Испании Джанни Инфантино сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин Дженнифер Эрмосо Футбол

Джанни Инфантино высказался о скандале с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Испания впервые выиграла женский чемпионат мира. Однако, к сожалению, заслуженное чествование этих великолепных чемпионок было испорчено тем, что произошло после финального свистка и происходило в последующие дни.

Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарный комитет ФИФА сразу же предпринял необходимые действия. Дисциплинарное производство продолжится в соответствии с законами.

Мы должны продолжать концентрироваться на том, чтобы поддерживать женщин и женский футбол в будущем как на поле, так и за его пределами, отстаивать истинные ценности и уважать игроков как личностей, а также за их фантастическую игру.

Это был лучший и величайший чемпионат мира по футболу среди женщин. Поздравляю всех участников, но мои особые поздравления Испании, чемпионкам мира! 👏⚽️❤️🌍», – написал глава ФИФА.

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88 комментариев

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Александр Ерохин
Мужчина поцеловал женщину. В нормальном мире возможны только 2 следующих варианта. 1. Ее возмутило и она дала по роже мужику. Все, включая мужика, что переборщил и ошибся, все поняли, нет проблем. 2. Она не дала по роже. Может при встрече даст по роже мужику ее муж, а может и не даст, в любом случае, все все поняли, что это ровным счетом ничего не значит - эмоции. Но нет, мужик поцеловал женщину не получив явное, письменное, нотариально заверенное согласие в присутствии адвоката, психиатра.. Куда катится мир.
+66
-11
+55
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ДедаДома.нет
Я так понимаю, что истинная ценность, это и заднеприводные !? Если их, так же отстаивают !
+50
-16
+34
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catcher69
лысый завидует...
+15
-2
+13
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Всё знаю
Истинные ценности - это когда мужчина любит женщину и наоборот. И точка.
+16
-4
+12
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Demyan Grachev
вот реально,если бы Рубен засосал гея- был бы такой шквал критики? лицемеры западные
+13
-7
+6
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Гоша Петров
Ответ Евгений Шазиев
Комментарий удален модератором
Причем это не только для русских чуждо,но и для других народов нашей многонациональной страны.
Сайт уже превратился в прозападно,либеральный.Но это не удивительно учитывая кто здесь был главным редактором.
+16
-10
+6
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Эрнандес Эрнандес
Помните как Рубиалес выгонял тренера сборной Испании?

Все возвращается!!!
+8
-2
+6
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карабашка
Мужчина целует в губы женщину.Самые что ни на есть истинные ценности.
+6
-1
+5
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burefan
Маразматики...
Я иногда даже соглашаюсь с нашим президентом насчёт мыслей о западной культуре
+6
-2
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Алексей Агеев
Ответ Всё знаю
Истинные ценности - это когда мужчина любит женщину и наоборот. И точка.
С согласия женщины. Но в погоне за плюсиками не важно же разбираться в сути инцидента, верно?
+8
-4
+4
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pick_and_roll
Что такое истинные ценности?
+3
0
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Виктор Войнов
Рубиалес продемонстрировал истинные ценности. Мужчина целует девушку, а не вот это вот всё
+3
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Sweeet
Чё тут ещё обсуждать после видео из автобуса) Просто смешно
+3
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Макс Коновалов 1000
Ещё год будут про это писать ?
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Crazy Writer
Список Истинных ценностей в студию! п.с. Истинные ценности неизменны от начала и до скончания веков(или я не прав?) п.п.с. Они там все время кричат про всякие права человеков, но забывают про обязанности. Хотите права - будьте добры обязанности человеческие выполнять сначала.
+3
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Samurai99
Ответ catcher69
лысый завидует...
Лысый завидует лысому
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Bartez1986
долго что-то текст ему писали
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sorinula67
Ответ Александр Ерохин
Мужчина поцеловал женщину. В нормальном мире возможны только 2 следующих варианта. 1. Ее возмутило и она дала по роже мужику. Все, включая мужика, что переборщил и ошибся, все поняли, нет проблем. 2. Она не дала по роже. Может при встрече даст по роже мужику ее муж, а может и не даст, в любом случае, все все поняли, что это ровным счетом ничего не значит - эмоции. Но нет, мужик поцеловал женщину не получив явное, письменное, нотариально заверенное согласие в присутствии адвоката, психиатра.. Куда катится мир.
Было время, когда Леонид Ильич целовал взасос своих соратников и ни какой шумихи, а здесь такая шумиха поднялась... Понятно, что Рубиалес переборщил, не сдержался, короче дал повод своим врагам, вот теперь расплачивается за свой глупый поступок.
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REY81
"Мы должны поддерживать истинные ценности..сказал человек, совершивший каминг аут на чемпионате мира. Вот если Луис Рубиалес усосался там с мужиком - восторгам не было бы предела..еще бы и рекламный контракт дали и повышение...
Прикольно, что сама девушка претензий не имеет..поцелуи между мужчиной и женщиной очень не нравятся "странным" людям из правительства Испании..посмотрите видео - очень забавно все выглядит..
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kickass
Да заткните уже этих лицемеров!
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Rus Donskoy
Ответ Demyan Grachev
вот реально,если бы Рубен засосал гея- был бы такой шквал критики? лицемеры западные
все правильно +
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catcher69
Ответ brig_Mercury
Лысый из ФИФА браззерс хотел сам хотел равноценного участия. А по факту требует особой роли женщин.
вот при старике авеланже такой...муйни не было...)))))
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zzzeeerrrooo
Ответ Гоша Петров
Причем это не только для русских чуждо,но и для других народов нашей многонациональной страны. Сайт уже превратился в прозападно,либеральный.Но это не удивительно учитывая кто здесь был главным редактором.
Не нравится , прямая дорога на чемпионат
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Dzhan444
можно узнать ...... что такое ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ????
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Vikeif
У лысого из фифа каждый новый ЧМ лучший в истории. Ему самому то не смешно?
+1
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