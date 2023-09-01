Инфантино о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Этого не должно было случиться. Мы должны поддерживать женщин и женский футбол, отстаивать истинные ценности»

Джанни Инфантино высказался о скандале с Луисом Рубиалесом.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

«Испания впервые выиграла женский чемпионат мира. Однако, к сожалению, заслуженное чествование этих великолепных чемпионок было испорчено тем, что произошло после финального свистка и происходило в последующие дни.

Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарный комитет ФИФА сразу же предпринял необходимые действия. Дисциплинарное производство продолжится в соответствии с законами.

Мы должны продолжать концентрироваться на том, чтобы поддерживать женщин и женский футбол в будущем как на поле, так и за его пределами, отстаивать истинные ценности и уважать игроков как личностей, а также за их фантастическую игру.

Это был лучший и величайший чемпионат мира по футболу среди женщин. Поздравляю всех участников, но мои особые поздравления Испании, чемпионкам мира! 👏⚽️❤️🌍», – написал глава ФИФА.

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