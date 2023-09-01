«МЮ» купил вратаря «Фенербахче» и сборной Турции Байындыра за 7 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Фенербахче сборная Турции по футболу высшая лига Турция трансферы Алтай Байындыр Футбол

«Манчестер Юнайтед» купил вратаря сборной Турции.

25-летний голкипер «Фенербахче» Алтай Байындыр подписал с «МЮ» контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» заплатит за турецкого футболиста 7 млн евро.

За карьеру Байындыр провел 166 матчей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: manutd.com

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49 комментариев

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Андрей Ференец
Вратарь, в фамилии которого присутствует "дыр" - подозрительно.
+81
-15
+66
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Muni Klar
Ответ Ivan Petrov
Комментарий скрыт
ну конечно не то что петров
+48
-3
+45
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Hvaldimir
Третьим нужен Мойдодыр
+40
-6
+34
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Ashan Sorokin
Ответ Андрей Ференец
Вратарь, в фамилии которого присутствует "дыр" - подозрительно.
А чел с фамилией онана тебя не смущает ?))
+34
-3
+31
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Брэд Либил
"вратаря Турции"
Босфор, что ли, перекрывает?
+23
0
+23
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Егор Трушников
Ответ Артем Русанов
Блин, в 25 лет на лавке сидеть…
Почему? Кубков в Англии много, КА, КЛиги + еще Онана зимой на месяц уедет на Кубок Африки...
+21
0
+21
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dimamak10
Ответ Андрей Ференец
Вратарь, в фамилии которого присутствует "дыр" - подозрительно.
Был такой российский вратарь с фамилией Криворучко
+18
0
+18
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Peter Parker
Байындыр, это турецкий аналог локомотивского Криворучко?
+11
0
+11
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anlini
Ответ Balt
Ах ё-моё, Мойдодыр же турком получается был. Moydodir. Вот оно что...
Строчка "Вдруг из мaминoй из спальни..." заиграла другими красками))
+9
0
+9
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Balt
Ответ Артем Русанов
Блин, в 25 лет на лавке сидеть…
У них там под 60 матчей за сезон, свои 15-20 матчей сыграет, а там видно будет кто лучше - Онана или Байындыр. ) Может ещё и вытеснит чудного порой Онана.
+7
0
+7
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Mekanych Red Devil
Ответ KAIMI_MAN-RED
Комментарий удален модератором
К тому же сворованный коммент, который уже был в топе в одной из новостей про Алтая.
+4
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Андрей Ференец
Ответ Ashan Sorokin
А чел с фамилией онана тебя не смущает ?))
У чела с фамилией Онана должны быть хорошо развиты руки.
+4
0
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eeqd
Ответ Александр Никитин
семь хага и глориков в этом сезоне ждет удивительный факт когда не будет сейвов ДДХ, лишняя десяточка прилетит, уйдут сухие матчи и с ними очки, зато будет стата пасов ногами у вратаря
Да уж, его результативных ошибок будет не хватать. Боюсь не сможет клуб заменить вратаря, у которого разница пропущенных голов и xG отрицательная, при этом игра на ленточке считается его единственной сильной стороной
+3
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Любезный Коссутий
Ответ Андрей Ференец
Вратарь, в фамилии которого присутствует "дыр" - подозрительно.
а если я тебе скажу, что в переводе с турецкого, его фамилия означает "расцвет" - все так же подозрительно?
+4
-1
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Deniz Alev
Ответ Spiker1606
Был Дыр Хеа, теперь БайынДыр
Советую посмотреть сначала, что означает слово байындыр, что несмешно не шутить
+3
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Dm Kznts
Ответ Александр Никитин
онанДЫР и байнаДЫР. семь хаг идет ко второму кубку лиги творит историю
тебе точно 38?
+3
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Любезный Коссутий
Ответ Александр Никитин
семь хага и глориков в этом сезоне ждет удивительный факт когда не будет сейвов ДДХ, лишняя десяточка прилетит, уйдут сухие матчи и с ними очки, зато будет стата пасов ногами у вратаря
так Дехея и 57 пропускал, думаешь возможно пропустить больше?
+3
0
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Сандыбек Хусаинов
будет смех если усадить онану на банку
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Balt
Ответ Hvaldimir
Третьим нужен Мойдодыр
Ах ё-моё, Мойдодыр же турком получается был. Moydodir. Вот оно что...
+2
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Dm Kznts
за 5 млн евро
не ври новиков ))
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Голубая Эскадра
Можно подумать что это беспилотник…
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cektor
первый турок в Мю
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Артем Русанов
Блин, в 25 лет на лавке сидеть…
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Взвешенный вомбат Китая
Байындыр выкинет из основы чудаковатого Онану, скриньте)
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Жечка Дырова
Байрактыр
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