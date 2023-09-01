«МЮ» купил вратаря «Фенербахче» и сборной Турции Байындыра за 7 млн евро
«Манчестер Юнайтед» купил вратаря сборной Турции.
25-летний голкипер «Фенербахче» Алтай Байындыр подписал с «МЮ» контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» заплатит за турецкого футболиста 7 млн евро.
За карьеру Байындыр провел 166 матчей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: manutd.com
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Босфор, что ли, перекрывает?
не ври новиков ))