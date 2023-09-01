«Манчестер Юнайтед» купил вратаря сборной Турции.

25-летний голкипер « » подписал с «МЮ» контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что « » заплатит за турецкого футболиста 7 млн евро.

За карьеру Байындыр провел 166 матчей и 53 раза оставил свои ворота в неприкосновенности. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: manutd.com

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