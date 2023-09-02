Джокович восьмой раз отыгрался с 0:2 по сетам

Вторая ракетка мира в третьем круге обыграл – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. На US Open он это сделал второй раз – первый был в полуфинале-2011 против , где он еще и отыграл два матчбола.

В целом баланс Джоковича в пятисетовых матчах теперь составляет 38:11.

Дальше серб сыграет против Борны Гойо.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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