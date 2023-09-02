Джокович восьмой раз отыгрался с 0:2 по сетам

Теги Роджер Федерер Новак Джокович US Open ATP Ласло Дьере Теннис

Вторая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге US Open обыграл Ласло Дьере – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. На US Open он это сделал второй раз – первый был в полуфинале-2011 против Роджера Федерер, где он еще и отыграл два матчбола.

В целом баланс Джоковича в пятисетовых матчах теперь составляет 38:11.

Дальше серб сыграет против Борны Гойо.

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42 комментария

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F@n@tik
Величайший !!!
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Александр Гороховик
Сверхвеличайший !!!
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Istianoff
Вамосята в истерике.
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Сергей48
Ответ Александр Гороховик
Сверхвеличайший !!!
Наивысший среди сверхвеличайших!!!🧎‍♂️🧎‍♂️🧎‍♂️
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Red A.
Джоковичу уже неинтересно давать всем гандикап в один сет. Надо два. Года через три будет давать гандикап в два сета и два брейка.
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Эдмонд
Ответ PolarBear
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Вавринка ЕСТЬ! )
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Ярик01
Ответ Генадий Адамов
такое впечатление, что Новак, если и дойдёт до финала, то сил уже не останется, тяжелейший матч против соотечественника вытащил, но оставил кучу сил и эмоций
У него в итоге на день отдыха будет больше, чем у второго финалиста
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Боримир
Ответ Генадий Адамов
такое впечатление, что Новак, если и дойдёт до финала, то сил уже не останется, тяжелейший матч против соотечественника вытащил, но оставил кучу сил и эмоций
Может наоборот соберётся, теперь точно недотрена нет, да и тут через день игры
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Whatever man
Ох уж эти сербские дерби…
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Максим Новиков
Ментальный монстр.
Есть статистика у кого больше всех отыгрышей с 0-2?
Не удивлюсь если у какого нибудь Аарона Крикштейна
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Роман
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Новаку чем хуже, тем лучше.
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Хаскерс
Вот кого бы проверить надо: он вообще человек?
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Rus Donskoy
огромное уважение этому сербу
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Комиссар Жабер
Опять заставил своих хейтеров плакать, дав надежду, тут же отобрал ее
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Юрий Р.
Заставил Джокер понервничать. Тем не менее, на то он и легенда, чтобы справляться с такими проблемами.
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Генадий Адамов
такое впечатление, что Новак, если и дойдёт до финала, то сил уже не останется, тяжелейший матч против соотечественника вытащил, но оставил кучу сил и эмоций
Перезагрузится. На опыте. Там сетка еще тяжелее
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Александр Скворцов
Ответ Александр Гороховик
Сверхвеличайший !!!
GOAT!
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SKA Rostov1992
Ответ Роман Берман
а разве на юсо сейчас нет биг сэтэди, когда играются оба полуфинала и женский финал в один день?
Уже как лет 10 назад отменили.
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Alexandr
такое впечатление, что соперник сам испугался того,что повёл 2:0.
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leon74
Для Новака нет ничего невозможного!
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Alexander Baresi
Дал фору и обратно отобрал, как в Фифе матч начинается на 80 минуте, а ты горишь 0-2
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Боримир
На очереди ещё один что феерит - Гойо, надеемся уже в 3
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Franco
странный все таки для меня теннисист. ну я всегда любили именно игру Роджера, не любил игру рафы. тут понятно, а ноле почему то вызывает ноль эмоций. вот прям говорящее прозвище: ноле-ноль. нихрена, ни ненависти, ни восторга, ни желания смотреть, всю карьеру: я выйду и 5 часов буду урабатывать любого монотонно и без ошибок. неприязни нет но и смотреть не хочется
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Вадим Сидоров
Да тогда в 2011 Федос уже понимал что играл против более великого игрока, чем он))
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NomerSports
Ответ Александр Гороховик
Сверхвеличайший !!!
Думаю Джокович был бы сильнейшем героем если бы попал во вселенную Марвел .
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