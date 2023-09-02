Джокович восьмой раз отыгрался с 0:2 по сетам
Вторая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге US Open обыграл Ласло Дьере – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.
23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» восьмой раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. На US Open он это сделал второй раз – первый был в полуфинале-2011 против Роджера Федерер, где он еще и отыграл два матчбола.
В целом баланс Джоковича в пятисетовых матчах теперь составляет 38:11.
Дальше серб сыграет против Борны Гойо.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
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Есть статистика у кого больше всех отыгрышей с 0-2?
Не удивлюсь если у какого нибудь Аарона Крикштейна