Перес попал в аварию в конце второй практики перед Гран-при Италии

Пилот «Ред Булл» попал в аварию в конце второй практики перед .

Незадолго до окончания сессии Перес не справился с управлением болида при прохождении «Параболики» и вылетел с трассы. Гравий значительно погасил скорость машины, однако в итоге все-таки имело место касание заднего антикрыла с барьерами.

Сессия была остановлена красными флагами.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?