Перес попал в аварию в конце второй практики перед Гран-при Италии

Теги происшествия Гран-при Италии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию в конце второй практики перед Гран-при Италии.

Незадолго до окончания сессии Перес не справился с управлением болида при прохождении «Параболики» и вылетел с трассы. Гравий значительно погасил скорость машины, однако в итоге все-таки имело место касание заднего антикрыла с барьерами.

Сессия была остановлена красными флагами.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?

10 комментариев

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alex1382
Ответ Alexey Konev
Что-то Перес так и не может собраться после хорошего начала сезона...
по мнению местных конспирологов, машину ему собирают из запчастей с Али Экспресса
+38
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+36
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grz brz
Опять бедному Чеко собственная команда вставляет палки в колеса ради Ферзя, oh wait...
+21
-3
+18
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Alexey Konev
Что-то Перес так и не может собраться после хорошего начала сезона...
+9
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<~Inter~>
из-за таких моментов он и проигрывает Максу в гоночном темпе. Во время гонки уже нет нужной уверенности и он не выбирает самые быстрые траектории боясь вылететь с трассы
+7
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Дмитрий Фурсов
Ну хоть машину не разбил, только заднее крыло повредил
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+3
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vulturecrow
Ответ alex1382
по мнению местных конспирологов, машину ему собирают из запчастей с Али Экспресса
причём иногда по цене не сходятся и вместо титановых крепежей используется синяя изоленты.
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Анатолий Дегтярёв
Кто смотрел, было что интересное?
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Михаил Надменный
Ответ Анатолий Дегтярёв
Кто смотрел, было что интересное?
первая парктика - скука смертная,вторая такое, только ферзь повонял что в трафик попал и время на софте не показал.Ну и Перес вылетел,но я уже выключил к этому моменту.Мб что-то Феррари покажет завтра на квале,2-3 может быть
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Михаил Надменный
первая парктика - скука смертная,вторая такое, только ферзь повонял что в трафик попал и время на софте не показал.Ну и Перес вылетел,но я уже выключил к этому моменту.Мб что-то Феррари покажет завтра на квале,2-3 может быть
Понял, спасибо) будем верить в Феррари!
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Ват-сон
Ответ Анатолий Дегтярёв
Понял, спасибо) будем верить в Феррари!
в квале возможно все, но в случае чего обязательно что-то в гонке придумают))
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