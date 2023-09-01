«Барселона» сообщила об аренде Канселу и отметила его согласие снизить зарплату
Жоау Канселу второй раз за год покинул «Манчестер Сити» на правах аренды.
О подписании защитника объявила «Барселона», также указав, что он был готов пожертвовать деньгами ради выступления за команду.
Соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2024 года. Право выкупа не предусмотрено.
Вторую половину прошлого сезона португалец провел в «Баварии» и забил один гол за 15 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: fcbarcelona.com
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Лапорта молодец :)
Не знаю, почему они все соглашаются так сильно сокращать зп при переходе, но это не может не радовать в текущей ситуации. Удачи всем новичкам)
Разница между великим клубом и тупо мешком чукотским искусственным. Минимум треть актуальных топов уверен приползут в Барселону на коленях ни то что под снижение, а еще и согласием по первости доплатить за испытательный период.
Жоан топ-мастер. Гениальный президент.
В 2003-2004 совершил одно чудо с нуля(вернее даже минуса) за год лучшую команду в мире собрав.
Сейчас ещё ярче будет на контрасте в эпоху мешков.