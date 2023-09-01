«Барселона» сообщила об аренде Канселу и отметила его согласие снизить зарплату

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига трансферы Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу второй раз за год покинул «Манчестер Сити» на правах аренды.

О подписании защитника объявила «Барселона», также указав, что он был готов пожертвовать деньгами ради выступления за команду.

Соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2024 года. Право выкупа не предусмотрено.

Вторую половину прошлого сезона португалец провел в «Баварии» и забил один гол за 15 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcbarcelona.com

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77 комментариев

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Bazilic
Как же гениально работает руководство Барсы в условиях кризиса
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Отец Абду
Ответ Bazilic
Как же гениально работает руководство Барсы в условиях кризиса
Гюндоган, Канселу, Фелиш, Ромеу, Иниго Мартинез на вход в текущем финансовом положении - шикарно

Лапорта молодец :)
+53
-6
+47
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Dazdingo
Ответ Отец Абду
Гюндоган, Канселу, Фелиш, Ромеу, Иниго Мартинез на вход в текущем финансовом положении - шикарно Лапорта молодец :)
Это Пеп молодец, каждый сезон домой подарок отправляет!
+46
-7
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Bazilic
Иньиго Мартинес, Гюндоган, Канселу, Феликс и Кристенсен обошлись Барсе в 0 миллионов евро)
+26
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+23
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rigobersong
В очередной раз Барселона ставит хейтеров на колени!:)💪
+46
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+17
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D3SP7C1TO
Мощная концовка ТО от Барсы, да и остальные летние трансферы тоже классные. Думаю, для выхода в плей-офф ЛЧ должно хватить 😁
Не знаю, почему они все соглашаются так сильно сокращать зп при переходе, но это не может не радовать в текущей ситуации. Удачи всем новичкам)
+16
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+15
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cektor
Топ замена дани алвесу ))
+16
-3
+13
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Rus Donskoy
а сколько смеялись над Лапортой, а он переплюнул всех!! Мудро!
+14
-2
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Uragan Boy
Ответ Bazilic
Иньиго Мартинес, Гюндоган, Канселу, Феликс и Кристенсен обошлись Барсе в 0 миллионов евро)
👍 классно
+9
-1
+8
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GuruFutbola
Ответ <CRISTIANO>
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Чтобы понять, нужно с рычага слезть, но у тебя это плохо выходит)
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SO LATER
ТО удалось! Желаю Барселоне защитить титул в Испании и пошуметь в ЛЧ!
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NottinghamForest79
купили всех кого хотели БЕЗ ДЕНЕГ
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Bazilic
Ответ <CRISTIANO>
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Это величайший клуб в истории, все просто
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Bazilic
Ответ Vladimir Chistyakov
если дерганье за рычаги, большие долги и собирание мелочи на зарплату , чтоб зарегать футболистов в последний момент считается "ставить хейтеров на колени" , то тогда что с хейтерами делает Реал?
Три года копит на Мбаппе, параллельно уводя игроков у Барсы из-за комплексов
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NottinghamForest79
ЛАПОРТА ГЕНИЙ
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GuruFutbola
С моментальной регистрацией, соевые, что с лицом?)
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Rus Donskoy
хороший 👍 защитник кстати
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Universal1000
Хехе, на халяву и под снижения зарплат Лапорта намутит команду на голову сильнее, чем Боэли в щелси на полтора-два лярда.

Разница между великим клубом и тупо мешком чукотским искусственным. Минимум треть актуальных топов уверен приползут в Барселону на коленях ни то что под снижение, а еще и согласием по первости доплатить за испытательный период.

Жоан топ-мастер. Гениальный президент.
В 2003-2004 совершил одно чудо с нуля(вернее даже минуса) за год лучшую команду в мире собрав.
Сейчас ещё ярче будет на контрасте в эпоху мешков.
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Vlad
Отличная аренда, закроет самую пооблемную позицию
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Uragan Boy
Ответ GuruFutbola
С моментальной регистрацией, соевые, что с лицом?)
у них нет больше лиц
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falkao2013
Вчера писали,что не смогут зарегистрировать. Открывайте сайт Ла Лиги и проверяйте хейтеры)
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Bazilic
Через год ждем Киммиха
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Nike of FW
вот это отличное усиление!!! очень ждал !!!
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Однажды в Космосе
отлично
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Dazdingo
Агуэро, Мартинес, Ферран, Гюндоган, Канселу ещё кого? может самого тренера?
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