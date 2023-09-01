«Барселона» сообщила об аренде Канселу и отметила его согласие снизить зарплату

Жоау Канселу второй раз за год покинул «Манчестер Сити» на правах аренды.

О подписании защитника объявила « », также указав, что он был готов пожертвовать деньгами ради выступления за команду.

Соглашение с «горожанами» рассчитано до лета 2024 года. Право выкупа не предусмотрено.

Вторую половину прошлого сезона португалец провел в «Баварии» и забил один гол за 15 матчей в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: fcbarcelona.com

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