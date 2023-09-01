Жеребьевка группового этапа Лиги конференций. «Фиорентина» Кокорина сыграет с «Ференцварошем», «Айнтрахт» против ПАОК Оздоева

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций.

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды, их распределили по 8 группам. Жеребьевка прошла в Монако.

Группа A: «Лилль», «Слован» Братислава, «Олимпия» Любляна, «КИ Клаксвик»;

Группа B: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брейдаблик»;

Группа C: «Динамо» Загреб, «Виктория» Пльзень, «Астана», «Балкани»;

Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано»;

Группа E: АЗ, «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски»;

Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички»;

Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин»;

Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Нордшелланд».

В жеребьевке приняли участие 32 клуба: 22 победителя раунда плей-офф Лиги конференций и 10 команд, перешедших из Лиги Европы по итогам раунда плей-офф.

Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.

Групповой этап Лиги конференций пройдет с 21 сентября по 14 декабря.

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