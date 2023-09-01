Жеребьевка группового этапа Лиги конференций. «Фиорентина» Кокорина сыграет с «Ференцварошем», «Айнтрахт» против ПАОК Оздоева

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Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций.

На групповой стадии турнира будут участвовать 32 команды, их распределили по 8 группам. Жеребьевка прошла в Монако.

Группа A: «Лилль», «Слован» Братислава, «Олимпия» Любляна, «КИ Клаксвик»;

Группа B: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брейдаблик»;

Группа C: «Динамо» Загреб, «Виктория» Пльзень, «Астана», «Балкани»;

Группа D: «Брюгге», «Буде-Глимт», «Бешикташ», «Лугано»;

Группа E: АЗ, «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски»;

Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички»;

Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин»;

Группа H: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Нордшелланд».

В жеребьевке приняли участие 32 клуба: 22 победителя раунда плей-офф Лиги конференций и 10 команд, перешедших из Лиги Европы по итогам раунда плей-офф.

Клубы из России не были допущены до участия в еврокубках в этом сезоне.

Групповой этап Лиги конференций пройдет с 21 сентября по 14 декабря.

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20 комментариев

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Cookold
Фиорентина Кокорина сыграет с бывшим Ференцварошом Черчесова
+33
0
+33
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ARIGAMI ARIGAMI
Жаль, Черчесов вылетел из катки. Это была-бы сверхбитва Титанов
+9
0
+9
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Ебздрогыч
Хочется поболеть за фарерских рыбаков, вполне по силам выйти из группы
+8
0
+8
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Writer 1
За Брейдаблик и Клаксвик! Клаксвик вполне может обойти Слован и Олимпию, ну а Лилль как подарок, такую команду привести на Фареры - очень даже не дурно. Брейдаблик даст бой Заре и Маккаби. Вот оно развитие местной инфраструктуры на Севере. Говорят бесполезно и т.д, а на деле играют уже лучше, чем половина стран УЕФА.
+8
0
+8
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bo_larson
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бывших не бывает
Бывшие в употреблении бывают
+3
0
+3
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Evil Man
Легчайшая чашка для Эмери пока что, но из ЛЕ конечно соперники сюда вылетят посерьезнее потом
+3
0
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Виталик Кравченко
Неинтересно смотреть, ведь выиграет команда, в составе которой будет Кокорин.
+3
-1
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DeadSilence
За Астон Виллу Эмери!
+2
0
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Mihail0910
Фирентина Кокорина сыграет с Ференцварошем не Черчесова
+2
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Ебздрогыч
Спартак будет играть в Европе!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Cookold
Фиорентина Кокорина сыграет с бывшим Ференцварошом Черчесова
Бывших не бывает
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Christos NB
Ответ Evil Man
Легчайшая чашка для Эмери пока что, но из ЛЕ конечно соперники сюда вылетят посерьезнее потом
не торопись🙂 финал пройдет в Айя София на стадионе АЕК в Афинах и мы как ПАОК хотим пойти в финал почему бы и нет если мы уже были в четвертьфинале два года назад это футбол если Днепр был в финале Рейнджерс то чем мы хуже
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Christos NB
Ответ Виталик Кравченко
Неинтересно смотреть, ведь выиграет команда, в составе которой будет Кокорин.
выйграет ПАОК с божьей помощью
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Авл Агерий
Самая интересная группа D. Буду за Бешикташ болеть.
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Christos NB
давай ПАОК!!!!!! Оле Оле Оле Оле!! Паокара омадара Ле Оле Оле Оле! цель второе место мы поборемся с Айнтрахтом за первое!
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Dimonty
Конечно за КИ Клаксвик будем болеть!
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Сергей Клепов
с детства за Чукаричики
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Фут.Боль
Возможно, вообще будет битва бывших.
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Christos NB
Ответ Авл Агерий
Самая интересная группа D. Буду за Бешикташ болеть.
фу что ещё за бшктаг чё это ваще? это Европа? мы в Европе выступаем или Азии?
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