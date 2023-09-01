«МЮ» подписал Эванса на год. Джонни выиграл три титула АПЛ в команде Фергюсона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Джонни Эванс Футбол

Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 8 лет после ухода.

Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона.

Футболист сборной Северной Ирландии является воспитанником «МЮ» и принадлежал команде с 2006 по 2015 год, завоевав за это время три чемпионства под руководством Алекса Фергюсона.

Последние пять сезонов Эванс провел в «Лестере». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ManUtd

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19 комментариев

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Дедушкин самогон
Ну вот, а говорили не осталось никого из чемпионской команды Ферги после ухода Де Хеа.
Надеюсь Джонни будет играть чаще холодильника )
+20
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+20
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Neron
Ответ Aleksey Dolmatov
Ожидание: Павар Реальность:
Павар мог быть только при условии продажи жадного Харри! Но тот выбрал бабки и лавку, вместо футбола!
+4
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+4
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Neron
Ответ Joker17
С Магваером будет убойная связка))
100%! Соперники могут не выходить, 3-0 в их пользу и так обеспеченно!)))
+3
0
+3
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Klinsmann32
не знаю почему, но люблю такие моменты в футболе.
+1
0
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Aleksey Dolmatov
Ожидание: Павар
Реальность:
+1
0
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Joker17
Ответ Neron
Легенда!…. привозов(((
С Магваером будет убойная связка))
+4
-3
+1
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ariuntrius
Чтобы рассказать каково это - быть чемпионом судя по всему
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<~Inter~>
Харри официально стал 6 центральным защитником МЮ
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-1
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dreamstep
Хуже Магуайра не будет, но и это не уровень борьбы с Сити за АПЛ.
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Локуся
Требую вернуть Фердинанда, а холодильник сдать на переработку
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SergeevArtemBaa
Наконец-то истинного топ-куолити подписали. Скорей бы увидеть их пару с Магуайером
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Steppenwolf
Да, по количеству в ЦЗ недостача, тем более, что двое из тех, кто мог сыграть на этой позиции уже вылетели. Позиция самая травматичная и зачастую к боксинг дэй их (ЦЗ) уже не хватает. Трансфер Эванса можно принять только в том случае, если у нас молодёжь в дубле вообще никакая.
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onegin2007
Ответ Neron
Легенда!…. привозов(((
Ему далеко до холодильника.
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Водяра
Ответ Дедушкин самогон
Ну вот, а говорили не осталось никого из чемпионской команды Ферги после ухода Де Хеа. Надеюсь Джонни будет играть чаще холодильника )
Чаше то да но, лучше - нет.
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