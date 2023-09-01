«МЮ» подписал Эванса на год. Джонни выиграл три титула АПЛ в команде Фергюсона
Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 8 лет после ухода.
Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона.
Футболист сборной Северной Ирландии является воспитанником «МЮ» и принадлежал команде с 2006 по 2015 год, завоевав за это время три чемпионства под руководством Алекса Фергюсона.
Последние пять сезонов Эванс провел в «Лестере». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/ManUtd
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Надеюсь Джонни будет играть чаще холодильника )
Реальность: