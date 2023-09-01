«МЮ» подписал Эванса на год. Джонни выиграл три титула АПЛ в команде Фергюсона

Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед» спустя 8 лет после ухода.

Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца нынешнего сезона.

Футболист сборной Северной Ирландии является воспитанником « » и принадлежал команде с 2006 по 2015 год, завоевав за это время три чемпионства под руководством Алекса Фергюсона.

Последние пять сезонов провел в «Лестере». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ManUtd

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку