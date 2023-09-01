МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх (The Indian Express)

Теги МОК Олимпийская сборная России Азиатские игры Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

МОК не разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх.

Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии (ОСА). 

В январе ОСА предложил спортсменам из России и Беларуси выступить на Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. 

Сегодня в ОСА заявили, что Международный олимпийский комитет считает невозможным выступлением россиян и белорусов на Азиатских играх по «техническим причинам». 

«Никаких российских или белорусских атлетов. И это решение МОК, а не OCA», – отметили в OCA.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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40 комментариев

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IlyaGrain
Какая неожиданность!
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Bardownski
Разворот на восток отменяется. Осталась только Африка.
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Garikus89
Жаль, я бы гонки на лодках-драконах посмотрел(
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R Air
Свищев!!!! требуется авторитетное мнение.
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Igorsm
А можно узнать по какой причине? Славянской?
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Olga.t
И эту калитку захлопнули.
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Рус Киссенжер
Ответ R Air
Свищев!!!! требуется авторитетное мнение.
скоро выдаст. под заголовком :"в Госдуме отреагировали."
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Ivanildson
Так изначально участие российских и белорусских спортсменов в Азиатских играх, выглядело абсурдом.
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Olajuvon
Жалко спортсменов на самом деле, целое поколение убивается(((
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Kapitan Klos
Ну и ладно, не получился поворот на Восток - получится поворотик на Юг! В египетском городе Суэц скоро состоятся аж целых два матча по футболу россиян с египтянами (а египтяне очень древний народ, там у них пирамиды и верблюды - а это не хухры-мухры)! И по телевизору сказали, что каждый недопуск российских спортсменов только делает россиский спорт сильнее и самодостаточнее.
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A K
А крику-то было про "а мы уйдём на север". Ну и где все эти Табаки?
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Cruel Snake
По «техническим причинам» другими словами, работают по указке, как хозяин приказал
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bengalsckyzh
По "техническим причинам", значит открыто послали лесом.
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Pertinax Gandi
Так и с футболом будет в Азии, куда наши стремятся.
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icey_punk
нужен отдельный МОК который БОК. Бриксовый олимпийский комитет.
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Деревянная рука
ахах)
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Рус Киссенжер
"все. кина не будет..."
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Igorsm
А можно узнать по какой причине? Славянской?
"Технической".Короче, сверху такое распоряжение дали.
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Olga.t
Ответ Пользователь Имени
Ну и глупо, отношение в Азии к нашим спортсменам было бы вполне нейтральное, за редким исключением и хоть какую-то видимость диалога могли бы сохранить
Похоже и в Азии не хотят разговаривать.
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Алексей Виноградов
Не больно-то и надо было, как скажут все спортивные функционеры.
Проведём свои азиатские русско-белорусские игры! ;-)
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несахар
вот и азия тю-тю
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voroninboris
В поток новостей сегодняшних не могу не спросить, это тоже из-за Федотова?
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Anton Kortenko
МОК хазяева ОСА ?
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Dmitriy Korchagin
Удар 🥊 откуда не ждали 🤷‍♂️😆😆😆
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Arsenii
А в каком статусе они вообще могли участвовать в этих играх?
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