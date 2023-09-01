МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх (The Indian Express)

МОК не разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх.

Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на Олимпийский совет Азии (ОСА).

В январе ОСА предложил спортсменам из России и Беларуси выступить на Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Сегодня в ОСА заявили, что Международный олимпийский комитет считает невозможным выступлением россиян и белорусов на Азиатских играх по «техническим причинам».

«Никаких российских или белорусских атлетов. И это решение МОК, а не OCA», – отметили в OCA.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах