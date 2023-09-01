«Рома» – «Милан». 0:2 – Жиру и Леау забили. Онлайн-трансляция

«Милан» играет в гостях с «Ромой» в 3-м туре Серии А.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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