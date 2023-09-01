«Рома» – «Милан». 0:2 – Жиру и Леау забили. Онлайн-трансляция
«Милан» играет в гостях с «Ромой» в 3-м туре Серии А.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 0:1 – 9, пенальти Жиру, 0:2 – 48 Рафаэл Леау.
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик (Спинаццола, 70), Смоллинг, Льоренте, Манчини (Пагано, 79), Залевски, Паредес (Бове, 70), Кристанте, Ауар (Пеллегрини, 31), Эль-Шаарави (Лукаку, 71), Белотти.
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Милан –
Меньян, Калабрия, Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Калулу, 65), Пулишич (Чуквуэзе, 77), Рейндерс, Рафаэл Леау (Окафор, 77), Жиру (Побега, 70).
- Предупреждения:
- Томори (19), Лофтус-Чик (34), Паредес (70).
- Удаление:
- Томори (61).
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Forza Roma 💛❤️
я хз, что это за наплыв ботов, и почему администрация с этим ничего не делает. но я на всякий случай жалуюсь каждый раз на подобные комменты, когда встречаю. чего и вам желаю
Лофтус-Чик красава, очень хорош