«Рома» – «Милан». 0:2 – Жиру и Леау забили. Онлайн-трансляция

Теги Рома Милан серия А Италия онлайны Футбол

«Милан» играет в гостях с «Ромой» в 3-м туре Серии А.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Рома – Милан 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
1 сентября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 9, пенальти Жиру, 0:2 – 48 Рафаэл Леау.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Спинаццола, 70), Смоллинг, Льоренте, Манчини (Пагано, 79), Залевски, Паредес (Бове, 70), Кристанте, Ауар (Пеллегрини, 31), Эль-Шаарави (Лукаку, 71), Белотти.
МиланМеньян, Калабрия, Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Калулу, 65), Пулишич (Чуквуэзе, 77), Рейндерс, Рафаэл Леау (Окафор, 77), Жиру (Побега, 70).
Предупреждения:
Томори (19), Лофтус-Чик (34), Паредес (70).
Удаление:
Томори (61).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Лукаку снова в Италии.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Laidinen
Милан выглядит фаворитом в сегодняшнем матче...
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старый Волк
Пора просыпаться и начинать набирать очки. Жду трудовой победы!

Forza Roma 💛❤️
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0rbit
Ответ Ход_Конём
Рома под санкциями финансового фэйр-плей. В таких условиях вытащить Саншеша, Лукаку, Ануара очень даже не плохо. Только тренер никак со звезды не слезет
это трупы, да еще и с огромной личкой, хорош чушь писать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локуся
Отличная логика судьи, трогайте меня полностью игроки Ромы, разговариваете и тд, а я удалю за 2 натянутых жёлтых игрока Милана💔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локуся
Рома как будто пропиталась гадкостью Моуринью, не понимаю почему судья терпит этот перебор разговоров
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0rbit
Ответ Е.Р.
Говорят Лчк раньше грешил отработкой в обороне. Рейндерс всю дорогу был крайне отстойный в единоборствах. В связи с этим интересно как они будут с более менее вменяемым и организованным соперником. Рома не самая активная команда, но дома вполне могут нагрузить их.
кто говорит?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dastanation
Роме по барабану, они проигрывают с начала матча, они не прессингуют, не в атаку не бегут, в чем смысл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
до нытья толмача на своих игроков осталось 3...2...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Рома молодцы. Был план провоцировать и давить на судью и они с ним справились. Других планов у Моура на игру нет)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem-lstik@mail.ru
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
та это бот какой-то, можно почитать остальные его комментарии.
я хз, что это за наплыв ботов, и почему администрация с этим ничего не делает. но я на всякий случай жалуюсь каждый раз на подобные комменты, когда встречаю. чего и вам желаю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0rbit
Рапуано к дерби стелит, молодец )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Какая же мерзость, а не игра от Ромы. Типичный Моуриньо последних лет. Футбола никакого и лишь сплошные провокации, падения и нытье даже после очевидных фолов. И до сих пор без желтых вся команда провокаторов, судью трогают каждый эпизод. Челик мерзость специально пытался сломать Рейндерса, мяч уже отыграл и в ногу летит специально

Лофтус-Чик красава, очень хорош
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gladiatore giallorosso
Forza Roma 💛❤️
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima
судья пенальти отрабатывает. честно откровенно вторая красная ооочень на тоненького! при этом только на 70 минуте у Ромы первая жёлтая. Там Челик в первом мог получать легко... грубости хватало, но давали только Миланцам(!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Смирнова
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
О, интересно, Рома играет без Дибалы, но с Лукаку? Звучит неплохо! Это точно добавит остроты в матч. Дибала является одним из ключевых игроков в атаке «Ромы», но, конечно, без него команда всё равно сможет показать свой потенциал. Лукаку, с другой стороны, известен своей физической силой и невероятной скоростью. Это должно сделать игру еще увлекательнее. Очень интересно увидеть, как справятся оба клуба в этом поединке. Это может быть настоящая схватка на поле! 👀⚽️ Надеюсь, что игра будет напряженной и полна непредсказуемых моментов. Ждем начала матча и надеемся на захватывающий футбол от обеих команд!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
У мерзости по фамилии Челик карт-бланш на грязную игру? Уже три раза можно желтую выдавать и до сих пор без бегает
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ход_Конём
Ответ 0rbit
Рома будет бороться за выживание в Серии А. Пинту как спорт дир худший в Серии А.
Рома под санкциями финансового фэйр-плей. В таких условиях вытащить Саншеша, Лукаку, Ануара очень даже не плохо. Только тренер никак со звезды не слезет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Зачем держать тренером неадекватного и тупого человека за такие деньги?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alextorsten
Милан должен обыгрывать скучную Рому, уровень Ромы ниже на сегодня.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Ответ Блуждающий странник
Не думаю, что будет разгром. Рома по игре не так плоха как по результатам + на Милан выйдут с другим настроением и после двух неудач. Думаю ничья или вымученная победа в 1 мяч. Если будет 0-3 очень сильно удивлюсь
Просто Милан сейчас играет в такой футбол, который не по зубам другим командам серии А. Рому может спасти только дикий отскок вроде 2 штрафных, 2 гола. Юрич ведь не зря говорил, что он за 2 года тренерства не видел, настолько превосходящую Торино команду. Просто Пиоли реально придумал сильную тактику и тренеры ничего с ней поделать не могут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Метро
Вот они, нервишки Томори. Нет необходимости играть на нерве, а теперь ещё и на дерби выходной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Забавный гол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darren&K
Ответ SWAGG
рад за бывших челсюков) знал, что рлч в сериале будет как яя туре в прайме, а пуля ничем не хуже распиаренного бегунка кьезы. если там сбитый лукман как звезда катируется ну и конечно дядя жиру)
Ну да очередной глорик АПЛ. Бывшие Челсюки попали в хорошую команду вот и все. И уровень лиг тут не при чем. А в Челси бардак.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локуся
Ответ Блуждающий странник
Рома молодцы. Был план провоцировать и давить на судью и они с ним справились. Других планов у Моура на игру нет)
Это и есть гений Моура, когда играть не могут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий