Гран-при Италии-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Норрис – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – 5-й

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Автодром Монца, Монца
1 сентября 2023 года
2-я практика
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.21,355 (23 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019 (19)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185 (17)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190 (20)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276 (19)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,361 (22)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,624 (19)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,716 (15)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,821 (19)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,936 (18)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,219 (20)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,240 (18)
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,296 (22)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,341 (22)
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,361 (21)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,400 (23)
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,428 (22)
18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,812 (22)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,991 (19)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени (2)
 

Перес попал в аварию в конце второй практики перед Гран-при Италии

Гран-при Италии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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13 комментариев

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Дмитрий Фурсов
Ставлю, что Албон будет в топ-6 по итогам квалы, он даже на софте времени не ставил
+8
-1
+7
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Mittermeyer
Лица инженеров Мерседеса представили? Албон на медиумах быстрее Рассела на софтах. Сначала Шовлин говорит, что у них хорошая кореляция с симулятором, а потом Боно по радио говорит, что Хэмилтон теряет 5 км/ч по отношению к Расселу, что больше чем у них было на симуляторе.
+7
-2
+5
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Великий Алонсо
Практика это лажа полная для оценки темпа, Ферстаппен 5 и че? Завтра будет поул в 0.5 сек от всех
+9
-4
+5
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Luca di Montezemolo
Ответ Mittermeyer
Лица инженеров Мерседеса представили? Албон на медиумах быстрее Рассела на софтах. Сначала Шовлин говорит, что у них хорошая кореляция с симулятором, а потом Боно по радио говорит, что Хэмилтон теряет 5 км/ч по отношению к Расселу, что больше чем у них было на симуляторе.
Судя по описанию это ничем не отличается от провальных практик в Англии, Австрии и Венгрии в пятницу, и ещё где то, после которых Мик на симуляторе работал, мерс уже команда середняк и по работе на трассе, и на базе, и по вопросам лоббирования своих интересов, да у них увели и уводят кучу сотрудников, но я не слышал ещё чтобы они кого то увели, зато набрали женщин и продвигают программу по разнообразию, ну а результатов их не будет, мерс всё.
+10
-6
+4
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Рнпрл Аари
Ответ Mittermeyer
Лица инженеров Мерседеса представили? Албон на медиумах быстрее Рассела на софтах. Сначала Шовлин говорит, что у них хорошая кореляция с симулятором, а потом Боно по радио говорит, что Хэмилтон теряет 5 км/ч по отношению к Расселу, что больше чем у них было на симуляторе.
Контракт подписан можно и Рассела поднимать))
+3
0
+3
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El Kapitan
Карлос бист
+2
-2
0
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Minuvert
Ответ Artur Smith
Ставлю, что не будет
Готов разбить ваш спор и подержать у себя банк)
0
0
0
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Михаил Надменный
Ответ Великий Алонсо
Практика это лажа полная для оценки темпа, Ферстаппен 5 и че? Завтра будет поул в 0.5 сек от всех
Феррари что-то изобразит,ну и Албон
0
0
0
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