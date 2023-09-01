Гран-при Италии-2023. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Норрис – 2-й, Перес – 3-й, Ферстаппен – 5-й
Автодром Монца, Монца
1 сентября 2023 года
2-я практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.21,355 (23 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019 (19)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185 (17)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190 (20)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276 (19)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,361 (22)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,624 (19)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,716 (15)
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,821 (19)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,936 (18)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,219 (20)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,240 (18)
13. Пьер Гасли («Альпин») +1,296 (22)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,341 (22)
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,361 (21)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1,400 (23)
17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,428 (22)
18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,812 (22)
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,991 (19)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени (2)
Перес попал в аварию в конце второй практики перед Гран-при Италии
Гран-при Италии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й
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